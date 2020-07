Ninel Conde deshereda a su hijo Emmanuel y explica por qué motivo

México. La actriz y cantante Ninel Conde deshereda a su hijo Emmanuel, quien es menor de edad, y explica por qué motivo lo hace. Ninel enfrenta problemas legales con Giovanni Medina, padre del niño, quien lo tiene ahora bajo su custodia y a quien solamente puede ver por videollamadas.

Ninel Conde no deja de sorprender con declaraciones respecto al problema que tiene con Giovanni, padre de su hijo Emmanuel, quien no le permite verlo físicamente desde hace meses. En entrevista con el programa de televisión "De Primera Mano", Ninel dice que decidió excluir a su hijo de su testamento para protegerlo, y protegerse ella también, de Giovanni.

Ninel Conde también menciona en la misma entrevista que en estos meses que no ha podido ver al niño, Giovanni lo ha puesto mucho en su contra.

Ninel Conde recalca que todo lo que hace Giovanni en contra de Ninel es simplemente porque se trata de una venganza, ya que ella no desea volver a su lado como pareja y eso a él lo tiene bastante molesto.

Ninel Conde, cantante de temas como "Callados" y "Me complace informarte", en abril pasado acudió ante las autoridades en Ciudad de México junto con su abogado para levantar la denuncia y exigir que Giovanni le permita ver a su hijo.

En entrevista con "Sale el Sol", Ninel contó que Giovanni, el padre del niño, no la ha dejado ver a su hijo porque no desea exponerlo a que se contagie de covid-19.

Me hice examen de sangre y de influenza, salieron mi glóbulos blancos y leucocitos bien. Mi doctor me hizo la interpretación de que estaba completamente sana y ni así me dejaron ver al niño”, dijo Ninel.