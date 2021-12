Ninel Conde desmiente a Anabel Hernández, ante señalamientos de nexos con el crimen organizado

En su libro "Emma y las otras señoras del narco" , menciona a otras celebridades como el cantante y ex diputado federal Sergio Mayer. Al parecer, tuvo nexos con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alías "La Barbie".

Asimismo dijo no tener nada que esconder y desconocer "el motivo de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así".

En una entrevista para el programa de televisión "Suelta la sopa", Ninel Conde manifestó tener ya 23 años de carrera artística "trabajando honradamente", construyendo un patrimonio para sus hijos, el cual no ha sido nada fácil: "lo que tengo, lo tengo a base de trabajo y esfuerzo".

Supuestamente, la ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa (hijo de Joan Sebastian), adquirió varios bienes en una triangulación de dinero del narcotráfico . Además, la periodista y escritora mexicana menciona que la también actriz de telenovelas, tuvo una amistad muy cercana con Miguel Ángel Osorio Chong , ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

