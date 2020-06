Ninel Conde destrozada por no poder estar en la graduación de su hijo

Ninel Conde quedó mucho más destrozada después de ver las recientes publicaciones que lanzó su ex Giovanni Medina en cuenta de Instagram, ya que su hijo se acaba de graduar, por lo cual la mujer no fue testigo del momento más importante del pequeño, ya que sigue sin poder verlo pues ambos enfrentan una batalla legal por su custodia la cuál no ha salido nada bien las consecuencias que la cantante no ha podido estar con él.

Ver en ti, en tu felicidad, en tu Amor las promesas de Dios cumplidas, me hace saber que todo vale la pena. Ha sido un honor acompañarte brazo a brazo en cada esfuerzo y verte triunfar, salir adelante, vencer, dice parte del mensaje que escribió Giovanni Medina en Instagram.

En la foto que publicó el empresario se puede ver al pequeño lanzar su birrete de graduación al aire con mucha emoción y acompañó la publicación con un mensaje donde se dice orgulloso del menor quien se ha convertido en sus ojos, pues al parecer no piensa compartirlo con Ninel Conde tan fácil lo que ha provocado tremenda controversia en el mundo del espectáculo pues dicho pleito por su hijo es uno de los más sonados en estos momentos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Dolorosas palabras

"Hoy fue tu graduación amado hijo... aquí hace un año pude abrazarte y besarte .. este año no me permitieron estqr contigo y tuve que verte por una sesión de computadora . Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá cada quien lo que sembró, escribió Ninel Conde destrozada por no estár con su hijo.

Para los que no están al tanto de la situación Ninel Conde no ha podido ver a su hijo desde hace un par de meses, esto después de haber estado fuera el país por motivos de trabajo, pero cuando llegó a México le fue negada la visita del menor, por lo que comenzó una terrible batalla entre ambos famosos donde los medios de comunicación y todo mundo se vieron involucrados, debido a que la cantante pidió ayuda desesperadamente a todo mundo, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al parecer las cosas no han marcado bien para la actriz.

La relación de Ninel Conde y Giovanni Medina ya se venía desgastante pues muchos recordarán cuando la famosa lo acusaba en redes sociales por cualquier situación, mientras que el empresario no se quedaba de brazos cruzados para despotricar en contra de ella, convirtiéndose en una pareja muy polémica la cuál siempre estuvo ligada a los problemas.

Incluso en una ocasión Giovanni Medina acusó a Ninel Conde de consumir sustancias ilícitas, razón por la cual establecía que su hijo no debía de convivir con una persona así, por lo que ella tuvo que recurrir al bochornoso momento de realizarse una prueba para dejar en claro que las declaraciones de su ahora expareja eran falsas, aunque tiempo después se les vio muy juntos, por lo que la pareja fue tachada de ser tóxicos y que todo lo que realizaban era para llamar la atención.

Te puede interesar

Expareja de Ninel Conde no quiere que su hijo conviva con gays

El calvario de Ninel Conde: un juez le prohíbe acercarse a su hijo