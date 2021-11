Ninel Conde dispuesta a cualquier condición para ver al hijo que tuvo con Giovanni Medina

México. La cantante Ninel Conde está dispuesta a atender cualquier condición que le pongan su expareja Giovanni Medina o las autoridades con tal de ver a su hijo Emmanuel, el cual concibió con Medina y tiene siete años de edad.

En entrevista con el programa de televisión Sale el Sol, Ninel Conde, cantante originaria del Estado de México, señala que desea poder conciliar con el papá de su hijo para que le permita verlo, porque es lo que más desea.

"Ya estamos buscando la manera pues de contactarlo para que nos permita ver a mi hijo en las condiciones que él me pida; estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto."

La intérprete de temas como Todo conmigo espera que Giovanni Medina le permita ver a su criatura y sobre todo que tome las cosas a bien, por el propio bien del pequeño Emmanuel, resalta también.

Y es que Ninel destaca en la misma entrevista que envió un mensaje a Giovanni en el que le pide que ponga la condición que quiera, pero que la deje ver a su hijo, puesto que lleva ya casi dos años de no verlo ni tenerlo entre sus brazos.

Ninel Conde con Emmanuel su hijo de meses de nacido. Foto de Instagram

Fue en junio pasado cuando Ninel y Giovanni se vieron en una audiencia para ver detalles de la custodia del infante y en ella Giovanni destacó que su hijo “no quería ver a su mamá” y se acordó que Ninel tendría videollamadas para hablar y platicar con el niño.

Pero lamentablemente esas videollamadas, dice Ninel, no pudieron hacerse porque supuestamente el niño no quería hablar con ella, y en varias entrevistas que Giovanni dio a medios de comunicación dijo también lo mismo, que el niño se negaba a hablar con su propia madre.

“No pude. Lo vi un segundito en las videollamadas pero ya también me quitaron las videollamadas entonces sí estoy bastante triste por eso pero bueno ya se intentará”, dijo Ninel respecto a la tristeza que siente por no poder ver a su hijo.

Y aunque a Ninel le va bien en su carrera artística, reconoce que a veces no puede evitar sentirse triste y quebrarse, pero se agarra de su fe y del cariño de sus fans para salir adelante en momentos desesperantes que vive.

“Dios es mi fuerza, mi público o la gente que me apoya de ustedes, de las personas que me contratan y me dan trabajo así como mi equipo de trabajo. Dios siempre me ha bendecido en las cosas que me gustan hacer cuando vienen malos momentos, pues siempre nos arropa para no caer”, dice.

“Me encantaría poder abrazar a mi hijo y poder darle un regalito y así poder tener un hermoso fin de año”, menciona también a Sale el Sol Ninel una vez que le preguntaron qué le gustaría sucedira respecto a su pequeño hijo.

Ninel Conde ha ido de polémica en polémica por su vida personal, puesto que tras enfrentar una batalla legal con Giovanni Medina por la custodia de su hijo y tener problemas de pareja con él, se involucró con Larry Ramos, con quien se casó, y luego este último fue señalado de estafar a más de doscientas personas.

A Ninel también la cuestionaron sobre últimos detalles de Larry Ramos, quien fue detenido en Estados Unidos hace unos meses, pero luego se quitó el grillete que le pusieron y se encuentra prófugo hasta el momento, y responde: “No sé, tú dime ja,ja,ja. Sé lo mismo que tú”.

Pese a sus problemas personales, Ninel se caracteriza por ser una mujer exitosa y trabajadora, puesto que casi siempre se mantiene con trabajo y próximamente aparecerá como conductora de un reality reality show de Drag Queens en Estados Unidos.