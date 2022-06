Ninel Conde en encaje blanco derrite las redes como un exquisito chocolate

Ninel Conde de 45 años de edad, a pesar de todo lo que se ha dicho de ella en relación con su nuevo romance y sus pleitos con Giovanni Medina, quien según no la deja ver a su hijo, sigue causando revuelo total en redes sociales al tomarse unas fotos con un vestuario de lo más explosivo.

En la foto que acaba de publicar Ninel Conde, se le ve con ropa de encaje en color blanco y modelando como una verdadera diosa, además deja en claro que su físico sigue siendo uno de los más espectaculares, pues es bien sabido que lo da todo en el gimnasio, pues también tiene una cuenta de Only Fans.

Y es que desde hace años la cantante mexicana siempre ha sido considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana, por lo que ahora decidió abrir esa plataforma para vender fotos exclusivas de como modela como una verdadera diosa, dejando sin habla a todos, pues se mira muy bien.

"Eres tan hermosa mi princesa Ninel", "Muy bonito el cuerpo bronciado bombon. Saludos y muchas bendiciones", "Eres hermosa y atractiva Ninel siempre sueño contigo en mi corazón", "Ahora te toca Trabajar bien fuerte tus pantorrillas y los muslos... porque están muy flaquitos", "Con tus lindas imágenes va de maravilla este miércoles tan hermoso como tú lo haces verse saludos hermosa dama", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, la también actriz mexicana se ha tenido que enfrentar a diversas situaciones que la han marcado, como la fuga de su aún esposo Larry Ramos quien es buscado por la justicia, el no poder ver a su hijo, y además se dice que su hija Sofía Telch no le hace caso, por lo que no la ha pasado bien como muchos creen.

Te puede interesar:

A pesar de todo, la guapa mujer ha estado muy activa en redes trabajando y tapando bocas, pues es bien sabido que siempre está buscando nuevos proyectos de trabajo para hacer crecer su carrera, además se apoyó mucho en la religión desde hace tiempo, por lo que hay ocasiones en que comparte pensamientos en sus publicaciones.