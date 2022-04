Ninel Conde en vestido azul cielo y de piel satinada es candela pura

Ninel Conde de 45 años de edad, vuelve a dejar a todos impactados con esa belleza que se carga, esto después de aparecer con un vestido satinado en color azul, el cual le queda espectacular, pues desde el año pasado ha empezado a ponerse en forma, logrando resultados de impacto total.

Cruzada de piernas en un sillón con un vestido azul cielo, maquillaje tipo bronceado y la piel completamente satinada, se puede ver a esta guapa mujer siendo el centro de atención, además a muchos les gusta la nueva faceta de Ninel Conde quien acaba de abrir una página de contenido exclusivo para posar como una diosa.

"Guapísima como todos los días", "Estás Guapísima espectacular como siempre", "Mamasita como siempre bien chula y hermosa", "Cariño, te ves muy bien con este traje. Este es CALL M. Williams. Me encantaría estar contigo porque tienes un rostro hermoso", "Como siempre número uno señora Ninel buen fin de semana desde siempre contigo Europa România espero mucho encontrar contigo besos", escriben las redes sociales, sobre la belleza de la famosa.

Otra de las cosas que llaman la atención de la también cantante mexicana, es que se ha refugiado en la religión, ya que está cansada de siempre estar en problemas, por lo que dicha ayuda espiritual la ha ayudado bastante, además las ganas de trabajar también la han sacado adelante.

Para quienes no lo saben, la famosa ha pasado cosas muy duras desde el año pasado, como la desaparición de su esposo Larry Ramos, quien es prófugo de la justicia por fraude, además de no poder ver a su hijo menor Emmanuel, a quien no ve pues su padre Giovanni Medina peleó su custodia.

Y es que según el empresario, la grupera mexicana no era una buena figura materna para el menor, por lo que hizo todo lo posible por quedarse con él, y aunque según llegó a acuerdos con su ex para que vea al menor, al parecer las cosas no han resultado como esperaban, pues es una ocasión la artista no se presentó en un encuentro, acto que denunció Giovanni Medina en un medio.

Leer más: Carmen Muñoz al parecer fue bloqueada por "amigos" al irse a Televisa