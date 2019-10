Ninel Conde furiosa cuando le preguntan sobre arreglos de su cara

Ninel Conde no está para nada contenta y es que una entrevista por parte del programa matutino Un Nuevo Día, la puso de malas, pues la periodista le preguntó que opinaba acerca de los supuestos arreglos que se hizo en la cara pues fans aseguran que se ve algo diferente.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde.

Por si fuera poco el programa dio a conocer que Ninel se presentó en un evento donde era gratuito y solo acudieron cien personas lo que causó la molestia de la grupera, además tuvo fallas en el audio, gota que derramó el vaso, pues entre colegas del medio se dice que es muy especial a la hora de trabajar.

Recordemos que Ninel tiene algunos meses cambiando su plan alimenticio para lucir un cuerpo más natural por lo que sus fans se lo han aplaudido, mientras que otros no están muy seguros si la también actriz se hizo un arreglo en la cara.

Mientras tanto usuarios no se quedaron de brazos cruzados y dieron su punto de vista sobre el rostro de Ninel quien sigue siendo considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo.

"Tan chistosa, no puede ni gesticular de lo templada que está!", "Trae las mismas cirugías que lis Vega se les notan en la cara", "Se nota que esta distinta. Si alguien se hace cirugías esta bien, cada quien elige como quiere verse", escribieron los internautas sobre el rostro de Ninel.