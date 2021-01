Ninel Conde habla sobre el lanzamiento de su nuevo disco

México.- La cantante mexicana Ninel Conde aprovechó un momento de su atareado día para hablar con sus seguidores y revelar los proyectos que tiene en puerta. Mientras vestía un jumpsuit amarillo era arreglada por su equipo profesional de maquillaje y peinado, y aprovechó para hablar sobre su nuevo disco y otros temas de su vida, dejando muy emocionados e impacientes a sus seguidores.

Conde también se refirió a la pandemia por Covid-19, la cual detuvo todo en el mundo, sin embargo, consideró que el trabajo tiene que seguir adelante, principalmente en el medio del espectáculo, por lo que ella ya ha retomado todas sus actividades y una de estas es grabar nueva música lo que tiene muy emocionados e impacientes a sus seguidores, pues su voz es una de las más influyentes en México.

"Hoy entro a grabar mi primer sencillo del disco nuevo que vamos a sacar este año, estoy muy emocionada, es una canción preciosa, una canción de amor, una canción de esperanza, yo creo que en estos tiempos es muy importante escuchar cosas positivas que te pongan de buen humor, de buena energía, de buena vibra, así que empiezo este proyecto", reveló Ninel Conde.

Asimismo, comentó que ya están los planes para grabar su respectivo video musical, por lo que están en busca de un modelo que quiera participar a su lado, haciendo una invitación a todos sus seguidores al próximo casting.

La cantante estaba alistándose para una sesión fotográfica profesional de su nuevo material discográfico y reveló un maquillaje y peinado de uno de sus looks, este era con el cabello suelto con partes en estilo waffle y otras lacias, mientras que para su maquillaje optó por colores en tendencia, una base café con los colores azul y verde, revelando que para su nueva era musical se vienen alocados looks y muy diferentes a los que ha utilizado a lo largo de su carrera.

Aunque no quiso revelar más detalles, dijo que se vienen canciones espectaculares y el segundo sencillo oficial es una colaboración con Juan Magán de la autoría de Horacio Palencia.

Ese mismo día hizo uso de la plataforma para compartir una fotografía desde el estudio, revelando que este nuevo proyecto musical lo había esperado por mucho tiempo, terminando por revelar todos los detalles; lleva por nombre 'La vida contigo', se lanza el 12 de febrero, es producida por Odilón Chávez y Raulio, mientras que los autores fueron Ale Zeguer, Nath Velasco y Juan Luis Ayala. Será del género cumbia urbana y lanzada bajo el sello discográfico New Wave Entertainment.

La vida contigo es una de las más hermosas canciones que me ha tocado interpretar. Primer sencillo con amor para ustedes", reveló.

Ninel Conde reveló que descuidó un poco su cuerpo debido a que no comía bien en la pandemia, sin embargo, este lunes inicia un nuevo plan alimenticio con el que busca bajar de 3 a 4 kilos e invita a sus seguidores a seguirlo junto con ella, por lo que pronto publicará un poco sobre su nueva rutina.

Quien estuvo presente durante la transmisión fue su hija Sofía Telch, quien le envió sus saludos y demostró ser una madre muy cariñosa y consentidora, ya que se dio cuenta que una de las estrellas favoritas de la jovencita, la modelo Carmen Carrera, estaba presente en el en vivo y le pidió reunirse, pues su hija es una gran admiradora suya.

Finalmente se dijo agradecida por las bendiciones: "Estoy muy contenta, emocionada, agradecida con Dios. Contemos nuestras bendiciones, no nos concentremos en lo que no tenemos en el momento porque Dios tiene un propósito y un plan del por qué a veces las cosas que nosotros decimos: 'ay es que esto es lo que más quiero', no lo tenemos con nosotros en ese momento, Dios tiene un propósito; un por qué y un para qué, confía en él. Lo demás vendrá por añadiduras si tú buscas a Dios en tu corazón".