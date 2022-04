Ninel Conde impacta a todos al transformarse en Bad Bunny en Tu cara me suena

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar; las redes sociales se volvieron un lugar de elogios y apoyo para la cantante Ninel Conde, quien callo todas las críticas que le hicieron sobre su participación en el programa y se consolidó como uno de los participantes favoritos.

Fue así como Ninel se hizo un lugar en la semifinal de Tu cara me suena , a pesar de tener un reto muy complicado, se preparó arduamente y fue como tuvo los mejores resultados.

En esta ocasión, Ninel Conde presentó el tema 'Chambea', dejando a los jueces con el ojo cuadrado, motivo por el cual logró llevase el primer lugar de la noche y hasta se recuperó luego de semanas anteriores en las que no lograba conquistar a los presentes.

El Bombón Asesino sorprendió a todos con un cambio radical; de pies a cabeza, luciendo un emblemático look en color blanco de Bad Bunny durante sus inicios, incluso, utilizando el pelo corto y con diferentes colores.

México.- La cantante y actriz mexicana Ninel Conde dejó impactados a todos luego de dejarse ver caracterizada como Bad Bunny , esto durante la más reciente emisión del programa de talentos Tu cara me suena, el pasado domingo 24 de abril por Las Estrellas.

Gilberto Coronel Periodista Web

