Ninel Conde la hace la ley del hielo a Martha Figueroa por chismosa

Para muchos Ninel Conde de 44 años de edad, originaria de Toluca de Lerdo, es una mujer muy sencilla que no le gusta estar en vuelta en escándalos, aunque para otros es de esas artistas que te pueden llegar a humillar, prueba de ello fue cuando la periodista de espectáculos Martha Figueroa, fue ignorada por ella en el programa Hoy donde ambas estuvieron como invitadas.

Al parecer Martha Figueroa estuvo con Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, quien no ha dejado ver a su hijo y está peleando su custodia con todo, por lo que la periodista al parecer fue a investigar más del asunto, pero cuando Ninel Conde se enteró y la vio en el programa Hoy tiempo después la ignoró por completo, desatando un escándalo, ya que ambas se han llevado muy bien desde siempre.

Me ignoró, no me saludó y yo dije, como veo doy, como me ignoró yo también dije, nos ignoramos mutuamente horrible, dijo Martha Figueroa cuando fue ignorada por Ninel Conde quien como muchos sabrán, no la está pasando nada bien, debido al pleito que tiene con Giovanni Medina, además ha sido criticada, por casarse con Larry Ramos, quien ha sido tachado como ventajista.

Tras el incidente los internautas no se quedaron de brazos cruzados y comentaron sin piedad el mal trato de Ninel Conde, aunque otros la defendieron, pues consideran que es una buena persona la cual está pasando por un mal momento.

"Me encanta Martha por qué es directa agradable y me encanta su humor", "La Ninel conde siempre a Sido mamona presumida, no tiene humildad, arrogante, me encanta Martha porque siempre con humor dice la verdad, "La estrella es Ninel, Martha vive del chisme, que nos hable de ella, le pasara igual que Origel, pero luego son llorones", le escriben a Martha Figueroa y Ninel Conde por el incidente.

Recordemos que Ninel Conde a pesar de todo lo que se diga de ella, sus fans le han dicho que deber seguir adelante, tanto en que sea feliz con su nuevo matrimonio, como el recuperar a ssu hijo con quien no tiene comunicación, pues de acuerdo con el empresario Giovanni Medina la artista prefiró la fiesta que ser madre, algo que causó demasiada polémica.

Aunque Ninel Conde ya se ha peleado infinidad de veces con Giovanni Medina en el pasado, al parecer no hay vuelta atrás sobre una posible reconciliación entre ambos, mucho menos llegar aún acuerdo por la custodia del menor pues el empresario la quiere en su totalidad, pues quiere darle lo mejor al menor de acuerdo con el mismo en diversas entrevistas realizadas a los programas de espectáculos.

Si nos vamos al pasado Ninel Conde en un intento desesperado para recuperar a su hijo, le pidió ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que el nombre de la actriz se convirtió en tendencia para las redes sociales, pues ella misma fue al Palacio Nacional a entregar una carta donde pedía ayuda, algo que fue muy criticado.

Ninel Conde también ha tratado de cuidar su salud en todos los aspectos, pues ella, le dijo adiós al estrés haciendo ejercicio, pues no por nada la artista tiene ese cuerpo de diosa que se carga, basta con verla con sus trajes de baño o vestidos de lentejuelas con los cuales Ninel Conde se ve como una verdadera reina.

Cabe mencionar que las supuestas cirugías plásticas que Ninel Conde se ha realizado en el rostro también ha sido muy cuestionada, pues los fans de la también cantante le han dicho que está dañando la naturalidad de su cara.