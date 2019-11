Ninel Conde logra un trasero como el de Yanet García

Ninel Conde desbancó a Yanet García al mostrarse muy sexy en Instagram pues apareció con unos ajustados leggins con los cuales enseñó que una dieta rica en proteínas y carbohidratos pueden hacer que tengas un trasero como el de la chica del clima.

"Esta es mi terapia favorita. ¡La constancia y la disciplina hacen la diferencia! ¿Ustedes ya hicieron ejercicio hoy? #fitnessgirl, escribió Ninel en su foto la cual cuenta con más de siete mil likes hasta el momento.

Mientras tanto los fans del bombón asesino le hicieron saber que se ve muy sexy con ese cuerpazo que se carga, pues lleva varios meses acudiendo al gimnasio donde ha mostrado sus avances, incluso en bikini pues algo que siempre le ha gustado a la grupera es enseñar.

"Mi amor mas. Bella que nunca besitos Ninel", "Eso Hermosaaaaaaa siempre andas con la actitud a meterle duró Besos que pases linda tarde", "Siempre bella y excelente papel de villana en @mardeamor_tv @ninelconde", le escribieron a Ninel Conde sus fieles seguidores.

Pero no todo ha sido felicidad para Ninel ya que hace unos días fue cuestionada en un programa de espectáculos debido a unas fotos que circularon en redes donde se le ve con un rostro muy diferente por lo que ella sin pelos en la lengua dijo lo que pensaba sobre esta situación.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde.

Cabe mencionar que son varias las famosas que quieren un trasero como el de Yanet García.