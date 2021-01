Ninel Conde luce sus "bombones asesinos" en las playas de Cancún, Quintana Roo

Muchos famosos optaron por recibir el año nuevo 2021 en algunas de las muchas paradisíacas playas que tiene nuestro país. En el caso de la actriz de telenovelas Ninel Conde, celebró la llegada de este año en Cancún, Quintana Roo, en compañía de su esposo el empresario colombiano Larry Ramos, así como con su preciosa hija Sofía Telch (fruto del matrimonio que tuvo con el actor Ari Telch).

En su cuenta de Instagram la también cantante de conocidos temas como "El bombón asesino", ha compartido con sus miles de seguidores varias fotografías y videos de sus vacaciones en Cancún. "Que ninguna circunstancia o persona corte tus alas, sé como las águilas que en las tormentas aprovechan y se impulsan más hacia arriba ❤️", expresó la ex pareja sentimental del empresario mexicano Giovanni Medina en uno de sus post.

Ninel Conde aprovecha que esta en este destino turístico para lucir el cuerpazo que tiene. En las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, publicó un video donde dejó sin palabras a sus fans al mostrar sus "bombones asesinos".

En dicho video podemos ver a la ex novia del cantante José Manuel Figueroa (hijo del fallecido cantante Joan Sebastian), dando un paseo en yate por Islas Mujeres, navegando por el mar azul. Cabe mencionar que "El bombón asesino" y su familia se hospeda en el lujoso hotel Live Aqua Beach Resort Cancún. (Los mensajes amorosos que Ninel Conde recibía de Giovanni Medina).

Por otra parte, la artista originaria del Estado de México, tuvo un 2020 entre subidas y bajas, momentos de alegrías como su boda con el colombiano Larry Ramos, y de tristeza al no poder estar junto a su pequeño hijo Emmanuel, cuya custodia provisional la tiene su padre Giovanni Medina. Con este mensaje Ninel se despidió del 2020:

Gracias por las enseñanzas, porque a pesar que fue un año diferente lleno de obstáculos, siempre Dios nos dió la mano para atravesarlos. Nunca estuvimos solos y prueba de ello es que seguimos de pie.

Asimismo Ninel Conde le dio la bienvenida al 2021 decretando que este año, es el cumplimiento de las promesas de Dios y el año de la multiplicación. "Amén, feliz año a todos", expresó.

"Feliz año, que Dios te bendiga y que sigas siendo esa persona digna de admirar por muchos", "feliz año nuevo Ninel, te mando un abrazo muy fuerte con mucho cariño, y un beso con mucho amor", "lo mejor está llegando para ti", "el 2021 será el año de la esperanza para todos ❤", "que hermosa y bella, feliz año nuevo de bendiciones y mucha salud", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación que hizo en Instagram.

Con respecto al tema de su hijo Emmanuel, en una entrevista que Giovanni Medina tuvo con Mónica Noguera para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, contó los motivos por los cuáles, según él, su hijo no puede estar con su mamá Ninel Conde. El empresario señaló que había una persona en particular del círculo social cercano a su ex, que tenía ciertas costumbres que ningún padre quisiera cerca de su hijo, "hubiera querido pensar que no existía la mamá y sin embargo, ahí estaba a cargo de nuestro hijo y en sus propias palabras, él era el encargado de supervisar y de contratar a las nanas que cuidaban a mi hijo, ¿con qué capacidad, con qué preparación?, ¿por qué si tiene un papá?, si la mamá no quiere, lo respeto, pero aquí tiene al papá, el primer derecho es nuestro".