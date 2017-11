Ninel Conde, mira cómo presume ahora sus curvas en bikini

Nine Conde es una de las cantantes que se mantienen con mucho trabajo durante todo el año, y cuando tiene oportunidad de tomar descanso, no cabe duda que su destino es alguna playa.

En esta ocasión, "El bombón asesino" se fue a Acapulco, uno de sus destinos favoritos para tomar el sol, descansa y comer rico.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas fotografías en las que luce su figura en bikini.

La intérprete de "Tú no vales la pena" y "Te pesará" se olvida del trabajo y los problemas personales para consentirse.

En estas vacaciones, la también actriz, a quien recientemente se le vio en la telenovela "Tierra de pasiones", estuvo acompañada por un grupo de amigos, con los que la pasó genial.

Los fans notaron que el espejo dejaba ver mucho más que su espalda y se lo hicieron saber:

Muy delgada.

En sus redes sociales, la cantante y actriz comparte fotografías que dejan sin aliento a sus miles y miles de seguidores.

Recientemente publicó una sexy fotografía en traje de baño (luciendo su figura en donde resaltaba su abdomen marcado) previo a tomar el sol en un hotel en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Pero más allá de prender las hormonas de sus fieles seguidores, Ninel Conde llamó la atención por su apariencia “muy delgada”.

Algunos de sus fans señalaron que se veía con extrema delgadez, lo que a su vez, causó preocupación.

“Pasa la dieta”, “Yo quiero estar así en los huesos”, “Bella pero, ¿por qué te ves tan delgada?” y “me quedé boquiabierta. Estás muy delgada. Yo me siento gordísima a tu lado”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La mayoría de los comentarios en la publicación de la cantante, elogiaron su belleza y lo bien que se miraba.

Recientemente, durante la presentación de la puesta en escena Las Arpías, la actriz Cynthia Klitbo mostró su desconcierto por la forma en la que han sido los ensayos, balconeando a Ninel Conde y Maribel Guardia.

De acuerdo al programa "Hoy", Cynthia Klitbo dijo que ha sido complicado porque Maribel Guardia y Ninel Conde no han asistido a todos los ensayos, lo que representa para ella una forma de trabajar a la que no está acostumbrada.

"Mi experiencia ha sido un poco distinta, nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas, por cosas, entonces a mí me brinca un poco porque no es al teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, teatro en exprés".