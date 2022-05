Ninel Conde no puede ver a su hijo nuevamente y las redes dicen que ella provocó eso

Ninel Conde de 45 años de edad, demostró su descontento en redes sociales una vez más, esto después de que el juez le autorizara ver a su hijo Emmanuel, pero según la famosa fue Giovanni Medina quien no la dejó entrar a la casa donde ambos viven, por lo cual mostró su enojo.

Fue por medio de Instagram donde Ninel Conde cuenta que es una mujer puntual cuando se trata de ver a su hijo, pero al parecer de nueva cuenta no la dejaron pasar, por lo que se quedó con las ganas de verlo y es que como ya lo saben, Giovanni Medina se quedó con la custodia del menor.

"Solo quiero dejar una evidencia porque yo creo que todas las mamás me dejan ver a mi hijo cada quince días, durante una hora y media o dos y siempre estoy puntual, ahora estoy aquí y la novedad es que no tengo derecho o no me dan pues como es el caso de su papá ellos pueden decidir si me dejan o no me dejan entrar, entonces aquí estoy", dijo Ninel Conde.

Para quienes no lo saben, la cantante grupera se fue a vivir durante un tiempo con Larry Ramos, quien ahora es prófugo de la justicia, por lo que la famosa ha pasado por muchas situaciones polémicas desde el año pasado, aunque las redes aseguran que solamente se quiere victimizar, pues dejaron en claro que podría hacer más por buscar a su hijo con quien tiene comunicación nula.

"Con todo el respeto Ninel si realmente amarás a tu hijo y quisieras estar con el le darías prioridad a tus visitas y esos días los tendrías libres para verlo, pero estás más preocupada por ti misma que por tu hijo una madre siempre tiene tiempo para su hijo en cambio tú Ninel haces todo lo contrario y mi respeto por el padre de tu hijo", fue uno de los comentarios que lanzaron en su contra.

Cabe mencionar que hace unas semanas se dijo que la hija mayor de la actriz de telenovelas, Sofía Telch, estaba haciendo lo que quiera y no respetaba supuestamente a su madre.