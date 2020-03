Ninel Conde pide perdón a Juan Zepeda, su exesposo

Ninel Conde, actriz y cantante originaria del Estado de México, pide perdón públicamente a Juan Zepeda, su exesposo, por haberlo acusado de fraude y haberlo hasta mandado a prisión hace unos años.

En entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa, de Telemundo, Ninel Conde que está arrepentida por haber actuado como lo hizo ante Juan Zepeda, su exesposo, quien la trató como a una verdadera reina cuando estuvieron juntos.

Me hubiera encantado borrar lo que viví en tema legal con mi ex esposo (Juan Zepeda). Hubo confusión y uno toma consejos y toma sus decisiones a lo mejor incorrectas. Me hubiera encantado que terminara de una manera mucho menos violenta. Me arrepiento 100%”.