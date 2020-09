Ninel Conde podría estar embarazada de su nuevo novio

Ninel Conde de nueva cuenta vuelve a causar polémica en redes sociales, ya que lanzó una foto a lado de su novio, donde se le ve dándole un beso en una clínica y asegurando que ambos tienen una sorpresa, por lo que de inmediato sus fans comentaron que podría tratarse de un embarazo, aunque Ninel Conde aún no ha aclarado que de que se trata la sorpresa que dará.



Para los que no saben Ninel Conde de 43 años de edad, ya encontró el amor en un hombre que al parecer le está apoyando en todo el proceso que enfrenta en contra de Giovanni Medina con quien se le relacionó sentimentalmente a finales de 2013 e incluso procrearon un hijo juntos llamado Emmanuel, pero desde 2017 la pareja ha estado en problemas él más fuerte ha sido que el empresario Giovanni Medina quiere la custodia total del hijo de ambos, por lo que Ninel Conde no lo ha podido ver desde hace meses.

Ahora que Ninel Conde enfrenta dicho problema se ha apoyado en su novio de quién poco se sabe, pues son pocas las veces que ha aparecido en las redes sociales de la cantante, pero lo que sí es un hecho es que está muy enamorada de él, por lo que la foto en el hospital y dónde Ninel Conde dice tener una sorpresa, tiene a todos con la boca abierta.

La también actriz ha tratado de llevar una vida un poco más tranquila, a pesar de la pelea que enfrenta con Giovanni Medina, pero para muchos internautas al parecer no les agrada mucho la idea de que Ninel Conde ya haya encontrado el amor tan pronto ante el problema de no poder ver a su hijo, pero ella no está interesada en el que dirán, pues los chismes en la vida de Ninel Conde la tienen sin cuidado y es que ya se acostumbró a ellos.

Volviendo a la foto de Ninel Conde donde asegura tener una sorpresa los internautas le preguntaron si dicha sorpresa es la espera de un bebé, pues para muchos eso es lo más lógico sobre su visita al hospital, pero Ninel Conde sigue reservándose la supuesta sorpresa que tiene para todos, aunque sus fans ya le lanzaron una serie de cuestionamientos y en su mayoría todos son negativos, ya que los fans que quieren a Ninel Conde aseguran que primero debe arreglar sus problemas antes que embarazarse de alguien quien podría traerle los mismos problemas que Giovanni Medina.



"Dice mi madre! El que se acuesta con chamacos amanece cagados! Este se parece mucho al tal Giovanni Medina", "Otro hijo para que se la pase peleando con el futuro ex por la Patria protesta del hijo y lo acuse de tóxico mantenido etcétera!", "Otro hijo para que se lo quiten a esta ridícula tanto silicona ya le hizo daño", "Este se me hace que va a ser otro Giovanni muy joven se ve y sin chiste", "Tal vez se estén haciendo los exámenes prenupciales", "Mientras no sea otro hijo..y salga un padre toxico", le escribieron a Giovanni Medina en Instagram.

Ninel Conde también ha dejado sus penas en la playa, ya que ha compartido algunas fotos en su Instagram donde se le ve relajada en la playa y mostrando su cuerpazo, algo que le han festejado, ya que unos aseguran que en vez de andar en busca del amor, necesita relajarse, pero ella al parecer lo hizo acompañada, prueba de ello está en las palabras de amor que le dedicó a su novio en Instagram.

Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y ldespecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa.

Cabe mencionar que Ninel Conde también es madre de una joven llamada Sofía Telch Conde, producto de su relación con el actor Ari Telch, pero poco se sabe de la joven, pues hasta hace poco abrió su cuenta de Instagram, donde poco a poco se está dando a conocer entre los fans de su madre quienes aseguran se parece mucho a Ninel Conde.

Por si fuera poco se dice que la joven se alejó durante un tiempo de su madre, ya que no estaba del todo de acuerdo con el embarazo que tuvo con el empresario Giovanni Medina, pero el tiempo las hizo reencontrarse nuevamente, por lo que su relación al parecer es muy buena.

