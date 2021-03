Ninel Conde podría haber terminado con Larry Ramos tras problemas legales

Quién pudo haber terminado su matrimonio de tan solo unos meses fue Ninel Conde de 44 años y Larry Ramos de 34, esto después de que el día de ayer se dieran a conocer varias rupturas en el mundo del espectáculo, por lo que ellos no serían la excepción

En redes sociales comenzó a circular la información de que Ninel Conde pudo haber terminado con su esposo Larry Ramos y esto se podría deber a los problemas legales que el empresario lleva arrastrando desde hace tiempo, entre ellos uno que mantiene con la cantante Alejandra Guzmán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que los internautas han dicho que desde hace tiempo no han visto fotos de Ninel Conde con Larry Ramos, pero eso no es todo, pues antes era mucho más amor en redes sociales sobre el amor que la cantante manifestaba sobre él, por lo que ya se les hace extraño no ver señales del empresario quien tiene problemas en estos momentos y que aún no se han arreglado.

Leer más: Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, recibe sentencia por deuda a Alejandra Guzmán

"Será porque el marido está en serios problemas? Por qué a ella no le conviene estar asociada con el", "No quisieron darle el privilegio a que Jlo estuviera en todas las noticias? Es bombazo más grande ese que esta ruptura...ya se veía venir desde antes que se casaron", escribieron en redes.



Recordemos que esta es la tercera vez que Ninel Conde se casa, pues la primera fue con Ari Telch y la segunda con el empresario Juan Zepeda, quien también terminó envuelto en problemas legales algo que no le gustó el todo a Ninel Conde quien al final enfrentó lo mismo contra el hombre con quién duró muy poco tiempo.

Ninel Conde está en la polémica por su matrimonio con Larry Ramos/Instagram

Para quienes no lo saben Ninel Conde decidió alejarse un poco del mundo del espectáculo tras casarse con Larry Ramos, pero bastaron algunos meses para que la artista volviera a trabajar, pues la pandemia no la ayuda mucho en lo laboral además de que siempre se le ha visto trabajando ya sea en los escenarios o en telenovelas, siempre lo da todo.

Leer más: Ninel Conde y la grosería que le hizo a una de Las Perdidas

Por si fuera poco Ninel Conde nunca ha querido hablar de los problemas que enfrenta Larry Ramos, pues desde que se dio a conocer su romance con el chico los medios la han cazado para tener entrevistas, pero ella se ha negado en su totalidad.

Son tan malos para administrar que Pemex pierde hasta la camisa", Ricardo Anaya sobre el gobierno de AMLO

Suscríbete aquí a Disney Plus