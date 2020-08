Ninel Conde por fin logra parecerse a Jennifer Lopez y lo demuestra con una foto en la playa

Ninel Conde logró un parecido impresionante con la misma cantante internacional Jennifer Lopez, pues una foto publicada en su cuenta de Instagram delató el parecido que tiene con la mujer de 51 años de edad, quien para mucho es un sex symbol desde hace años, por lo que la mexicana de 43 años le está siguiendo los pasos.

Como algunos saben Ninel Conde desde hace varios años ha realizado ejercicio, además de llevar una buena alimentación, pero desde hace algunos meses se sometió a otra rutina de entrenamiento para bajar de peso, que incluye más proteínas y pocos carbohidratos, esto para lograr unos músculos de ensueño, los cuales se pueden apreciar en la foto donde Ninel Conde aparece a la orilla del mar con un pareo el cual resaltó su bien formada figura, además de unas piernas bien torneadas, logrando más de 53 mil likes, además de varios comentarios de admiración por parte de sus fans.

"Que linda te estás poniendo, mas hembra más mujer", "Una sirena en ese lugar tan maravilloso una bella mujer y madre al mismo tiempo y talentosa", "Que cuerpazo corazón cuídalo mucho porque no dura toda la vida Dios te bendiga", "Hermosa Como Siempre Cada Día Estas Más Hermosa", "Mi amor lindo no hay palabras para describir tanta belleza eres simplemente divina la perfección hecha mujer", le escribieron a Ninel Conde sus fans.

Ninel Conde desató la locura con esta foto/Instagram

Algo que hizo que Ninel Conde tuviera un parecido a la misma Jennifer Lopez, además de sus glúteos fue la pose y el peinado el cual es uno de los looks preferidos de la interprete de On The Floor, cuando se encuentra en la comodidad de su hogar o en la playa, por lo que la mexicana podría desbancarla en cualquier momento si sigue entrenando mucho más duro, algo que hace todos los días la misma JLo cuando se prepara para sus giras.

Jennifer López mostró el tremendo cuerpazo con esta foto en leggins/Instagram

Pero eso no fue todo, ya que Ninel Conde decidió mandar un mensaje esperanzadora a todas las personas que están pasando por un momento difícil como ella, pues como todos saben Ninel Conde tiene varios meses que no ve a su hijo, ya que su expareja Giovanni Medina lo tiene con él después de que la cantante se fue a trabajar a Estados Unidos, por lo que a su llegada a México ya no lo pudo ver.

Ninel Conde deslumbra con la belleza de su rostro/Instagram

Las oportunidades en la vida pasan una sola vez frente a nosotros, así debemos ser audaces y visionarios en nuestras decisiones... Disfruten este fin de semana, comentó Ninel Conde en su foto donde se deja ver con tremendo cuerpazo, además de una piel bien bronceada causando más emoción entre sus fans.

JLo es toda una belleza al igual que Ninel Conde/Instagram

Por si fuera poco Ninel Conde recibió otra demanda por Giovanni Medina hace un par de día, ya que la acusa de ser una mujer que prefiere las fiestas que el cuidado de su hijo, incluso el programa De Primera Mano, mostró las pruebas donde Giovanni Medina se queja de como lleva Ninel Conde una vida de excesos.

Aunado lo anterior la demanda tiene una vida de excesos, en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna como bares y antros en altas horas de la madrugada, en donde en uno de los videos que se exhiben como prueba se observa que siendo las cinco y media de la mañana, la enjuiciada se encuentra divirtiéndose, bailando y besándose con una persona del sexo masculino que desconozco, adoptando una vida de libertinaje, dándole preferencia a sus amistades acompañadas de bebidas alcohólicas...", dice la demanda en contra de Ninel Conde.

Ninel Conde sigue en la búsqueda de su hijo/Instagram

Otra de las cosas que ha llamado la atención de Ninel Conde, pero de un aspecto negativo es el aspecto de su rostro, ya que muchos aseguran que la también actriz se ha hecho algunas intervenciones estéticas y aunque ella asegura que su rostro sigue intacto en redes sociales circula un video donde la famosa recibe unas fuertes inyecciones en su cara.

Incluso en una ocasión se molestó demasiado, por lo que decidió callar a sus haters por medio de una entrevista, donde aseguró que ya está acostumbrada a los constantes ataques en Instagram, por lo que dejó en claro que ella sigue igual a la misma Ninel Conde de hace diez años.



