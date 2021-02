Ninel Conde provoca pelea en vivo entre su ex pareja Giovanni Medina y Alan Tacher

El empresario mexicano Giovanni Medina, ex pareja sentimental de la cantante Ninel Conde, y el conductor de televisión Alan Tacher, protagonizaron una "acalorada" discusión en el programa de televisión "Despierta América" de la cadena estadounidense Univisión.

¿Qué fue lo que pasó? Todo comenzó hace unos días cuando Ninel Conde estuvo como invitada en este programa de Univisión que conducen Alan Tacher, Karla Martínez, Satcha Pretto, Francisca Lachapel, Maity Interiano y Raúl González. Tras la aparición de "El bombón asesino" en "Despierta América", Giovanni Medina tuvo una entrevista en el show "Chisme no like" que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani, donde se mostró molesto por que en el show de televisión antes mencionado, no se le preguntó a Ninel sobre la batalla legal que tiene con él o sobre la situación legal de su esposo Larry Ramos, acusado por varias personas (entre ellas la cantante Alejandra Guzmán) de fraude.

El empresario llamó "cobarde" al conductor de televisión mexicano Alan Tacher, por no cuestionar a Ninel Conde sobre dichos temas. Posteriormente Giovanni Medina tuvo una entrevista en "Despierta América", donde estuvo cara a cara con el hermano del actor Mark Tacher.

Durante la charla el ex conductor del reality musical La Academia de TV Azteca, le preguntó a Giovanni Medina por qué lo había llamado cobarde, a lo que el empresario le respondió: "con mucho gusto le digo por qué lo llamé cobarde, porque existen periodistas serios y usted no es periodista, usted no sabe nada de mi vida, pero usted no es periodista y eso sí lo sabemos porque usted es una figura pública".

Sea humilde, señor Tacher, investigue lo que la gente quiere saber y eso para mí, además de un acto de cobardía, es un periodismo rancio.

Alan Tacher le hizo saber al empresario, que él jamás ha dicho ser periodista. Señaló que tiene 30 años de ser conductor de televisión. Asimismo puso en su lugar al ex de la actriz mexicana, al decirle: "tampoco usted es juez ni parte ni jurado y se mete en cosas que no le incumben, ¿no es más cobarde el que amenaza a mujeres?".

Ya entrados en "calor", el conductor de "Despierta América" aseguró que Giovanni Medina amenazó a uno de sus compañeros del show, luego de que comentara una nota que presentaron donde hablaban sobre Ninel Conde y su hijo Emmanuel. "Le escribiste en su Instagram: 'ten cuidado cuando hables de mi hijo, de mi paternidad con tanta ignorancia y cobardía, vives en un país de leyes y pobre de ti, de tu triste vida de chismosete'".

En otra parte de esta charla, Giovanni Medina habló sobre la situación legal que mantiene con Ninel Conde; desde hace varios meses el empresario no permite que la cantante vea a su hijo Emmanuel, fruto de la relación amorosa que tuvieron hace varios años. En agosto de 2020 un juez le otorgó a Giovanni la custodio provisional de su hijo.

"La única pregunta que yo te hice hace un año y al día de hoy no me has contestado, es ¿por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo?", expresó Alan Tacher, a lo que Giovanni Media le respondió, que no quiere que su hijo Emmanuel conviva con las personas que rodean a la cantante, pues según son mala influencia.