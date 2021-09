Ninel Conde recomendará a los mejores cirujanos plásticos para verse como ella

Ninel Conde de 44 años de edad le dijo adiós a los escándalos y regresó con todo a las redes sociales, pues ahora decidió recomendar a los cirujanos plásticos que ella ha visitado.

Y es que en varias ocasiones le han dicho a la actriz mexicana con quien acude ella para verse espectacular, y aunque en el pasado lo ha negado, ahora se dio a la tarea de compartir a los mejores doctores.

Ya saben que a mí, pues bueno siempre ha sido el tabú, de que las cirugías, que si muchísimas, claro que me he hecho mis arreglitos, pero no tantos como piensan, me han preguntado muchísimos que les recomiende doctores especializados en ciertas áreas, dice Ninel Conde en sus historias.

Por si fuera poco la también actriz mencionó que próximamente lanzara en redes quienes son los mejores doctores para lucir un rostro de impacto como el de ella.

Regresando con el hate muchos le han dicho a Ninel Conde que le pare a las cirugías estéticas, pero ella lejos de explotar, prefiere ignorar a quienes la cuestionan.

"Claro que si se ha hecho sus arreglitos, sólo dos (2) qué son la cara y el cuerpo entero")", "Jajaja no gracias menos el de la ceja!!!! Uuuf te están desarreglando amiga en vez de componerte", le escriben a la famosa.

Cabe mencionar que Larry Ramos esposo de Ninel Conde está en boca de todos, ya que se dio a la fuga cuando estaba arresto domiciliario, por lo que ahora es buscado por la ley.

Leer más: Ángela Aguilar con vestido de la Bandera de México demuestra el amor que siente por el