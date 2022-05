Ninel Conde revela la verdad de cómo es su relación con su hija mayor Sofía

México. Ninel Conde es cuestionada sobre cómo es su relación con su hija mayor Sofía y dice su verdad. En varios portales de noticias se comparte que la cantante charló con la prensa en CDMX y habló de cómo se lleva realmente con su hija.

El cuestionamiento a Ninel Conde por parte de la prensa se da debido a que Sofía en días pasados compartió en Instagram una imagen en la que aparecen juntas y la acompañó con la canción Cuando ella me amaba.

Dicho post de Sofía Telch desató polémica en las redes sociales y comentarios alusivos a que no llevaban madre e hija una buena relación, por eso interrogan a Ninel Conde en CDMX.

Ninel desmiente que su hija Sofía, de 25 años de edad, esté resentida con ella porque no le habría puesto atención en alguna etapa de su niñez, por estar trabajando y da su punto de vista al respecto de la situación.

Ninel Conde y su hija Sofía Telch. Foto de Instagram

“Yo apoyándola, ya sabes que a ella no le gusta el medio, no es algo que a ella le guste, pero estoy orgullosa de la hija que tengo, y siempre la voy a defender”.

Ninel además no se refiere con la palabra "pólémica" a los comentarios de muchas personas en redes respecto a que ha sido una mala madre con su hija: "Yo no le llamaría polémica, le llamaría infamia, pero bueno, ni modo, Dios es tan grande que me ama, a mí y a mi familia, nos cuida, nos provee de trabajo, nos bendice”.

Ninel asegura que está en manos de Dios y de su religión y siempre tiene oídos para cosas positivas de su carrera y familia sobre todo, y agradece a sus líderes espirituales a salir adelante en medio de tanto problema: "me ayudan mucho a estar en mi centro y no quererme cachetear a una que otra persona.”

Sofía Telch es hija de Ninel Conde y del actor Ari Telch, los últimos años de su vida los ha pasado enel extranjero estudiando y ahora radica entre USA y México.