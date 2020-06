Ninel Conde revela unas dolorosas palabras de su hijo Emmanuel

Ninel Conde compartió con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, un par de videos que tomó durante una de sus convivencias con su hijo Emmanuel, quien hoy se encuentra viviendo en la casa de su papá Giovanni Medina. La cantante no ha podido ver y estar como quisiera con su hijo, ya que su ex pareja sentimental no se lo permite. Ambos se encuentran en una lucha legal por la custodia del pequeño.

En uno de esos videos, Ninel Conde le dice a su hijo: "y en estos días que te fuiste con tu papá ¿no le dijiste que me hablaran por teléfono?", a lo que Emmanuel le responde: "sí, pero no quiso".

Porque mi papá me dijo que no, que no quiere que te marque.

En otra plática con su hijo, Ninel Conde comenta: "por qué dices que te engaño, ¿quién dice que te engaño?". El menor (quien supuestamente está bajo la influencia de Giovanni Medina) le dice: "mi papá...mi papá (dice) que me engañas con que no puedo hacer nada".

La también actriz le hace saber a Emmanuel:

Tú sabes que mamá no te engaña, mamá te quiere.

"Tú tienes que querer a papá y respetarlo. Tienes que ser un buen hijo con mamá y papá". Se desconoce cuándo fueron grabados estos videos.

Por otra parte, Ninel Conde dio a conocer que obtuvo un recurso legal que le permitirá impugnar las medidas en su contra, esto luego de que se le notificara que un juez de lo familiar ractificó una orden de restricción, prohibiéndole acercarse a su pequeño hijo Emmanuel.

También te puede interesar:

Ninel Conde en llanto y desesperación revela maltrato de Giovanni Medina

Ninel Conde acude a Palacio Nacional para pedirle ayuda a AMLO

Ninel Conde denuncia que ha recibido amenazas de muerte