Ninel Conde rompe el silencio sobre la controversia por su vestido de novia

Ninel Conde hizo uso de sus redes sociales para desmentir los rumores que señalaban que el diseñador mexicano Benito Santos, estaba enojado con ella porque no le pagó su vestido de novia. El llamado "Bombón asesino" manifestó que varios medios de comunicación la han usado para dar a conocer noticias falsas y en su contra, como por ejemplo la polémica por su vestido de novia.

Como no hay noticias… qué hacen algunos, pues inventar noticias falsas y qué creen, que ya me agarraron de su puerquito, pero qué creen, me da mucha risa porque es ridículo e impresionante la creatividad y la imaginación.