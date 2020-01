Ninel Conde se estrena como youtuber y desata la polémica

Ninel Conde sorprendió a sus millones de fans en redes sociales al lanzarse como youtuber este nuevo año y es que la actriz al parecer quiere estar mucho más al pendiente de sus fans quienes han seguido su carrera desde hace varios años.

Su primer video cuenta con más de 800 reproducciones y varios comentarios de todo tipo, donde le hacen saber que se mira espectacular, además de felicitarla por el nuevo proyecto el cual habría estado preparando durante algunos meses.

"Hola que tal amigos, pues yo soy su amiga Ninel bienvenidos a este mi canal de YouTube, que bueno ya tenemos desde hace tiempo, pero queremos refrescarlo. Queremos subir nuevos videos", dijo Ninel en la bienvenida de su sexy canal que dará mucho de que hablar este 2020.

"Eres hermosa no me perderé tus videos as tutoreales de maquillaje por que siempre estas perfecta", "Hermosa Ninel Eres una gran mujer y queremos música nueva un beso desde San Luis Potosi", le escribieron a Ninel Conde por su primer video en la plataforma más famosa del mundo.

Recordemos que Ninel estuvo en el ojo del huracán por un tiempo pues se dijo que se había hecho algunos arreglos estéticos en su cara por lo que ella no se quedó callada y le contestó a quienes la criticaron por su aspecto.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde.