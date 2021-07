Ninel Conde se mostrará tal cual en reality show de su vida

Ninel Conde de 44 años de edad está dando de que hablar nuevamente y todo por el nuevo reality show que prepara acerca de su vida privada, pues se mostrará tal cual sin ningún filtro de acuerdo en unas declaraciones que dio.

Mi equipo de management ya hemos llegado a la conclusión que vamos a hacer nuestro reality, porque en lugar de que lucren con nosotros, nosotros vamos a contar nuestra verdad, nuestra historia así es que de lo malo siempre surgen cosas buenas, dice Ninel Conde para el programa Hoy.

Y es que desde hace tiempo Ninel Conde ha sido blanco de ataques y burlas desde que empezó a cambiar supuestamente su rostro con cirugías estéticas, algo que ella ha negado.

Además la actriz mexicana también ha estado molesta por los dimes y diretes que se han dicho de ella por su matrimonio con Larry Ramos, con quien se casó hace unos meses.

Como era de esperarse los fans de Ninel Conde la felicitaron, mientras otros usuarios le tiraron por su nuevo proyecto.

Otra de las cosas por las que Ninel Conde está muy molesta es porque unos paparazzi la acechan en todo momento, por lo que ya está emprendiendo acciones legales en su contra.

Ninel Conde también ha tenido que lidiar con el hecho de no poder ver a su hijo Emmanuel, pues su ex Giovanni Medina no le permite verlo, además de que ambos pelean la custodia del menor.

