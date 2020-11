Ninel Conde se refiere a su ex Giovanni Medina como "un monstruo manipulador"

El día de ayer se dieron a conocer unas fotografías de Ninel Conde donde muestra, la supuesta violencia doméstica que sufrió aparentemente de parte de su ex pareja Giovanni Medina. En dichas imágenes se puede ver presuntas lesiones en el rostro y en uno de los brazos de la cantante mexicana. A través de su cuenta de Twitter el empresario se defendió, mencionando que esas marcas en el cuerpo de la mamá de su hijo, eran por sus cirugías estéticas:

Ante estas palabras de Giovanni Medina, la también actriz Ninel Conde manifestó en las stories de su cuenta en Instagram, que una mujer que sufre agresión física nunca va a mentir. "Da pena aceptarlo porque no solo te golpean físicamente, sino moralmente te golpean en tu dignidad. Di no a la violencia familiar".

Y ante la insinuación que hizo Giovanni Medina sobre las fotografías que se filtraron, al mencionar que esas marcas eran por sus cirugías estéticas, Ninel Conde expresó: "aquel hombre que encima lo niegue, no es un hombre, es un monstruo manipulador que lo volverá hacer sin temor, Dios es justo, él conoce la verdad".

Por otra parte, en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión se mostraron unas imágenes de Giovanni Medina donde se le ve agresivo. En dichas imágenes el empresario está a las afueras del departamento en el que vivía junto a la cantante y al no abrírsele la puerta, él comienza a golpearla.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, Giovanni Medina aseguró que Ninel Conde estaba aprovechando el "ruido" mediático del caso de Eleazar Gómez para tomarlo a su favor. "Ella se está colgando de manera muy baja, de una tragedia porque es una tragedia tanto para la presunta víctima, como para el presunto agresor, que ambos tienen su vida casi arruinada por esta situación, pero sin embargo Ninel ve la parte en la que le puede sacar ventaja a esta situación y lo equipara, niego categóricamente violencia física. Ella vio la oportunidad con el tema de Eleazar y se sube a esta ola para hacer este show mediático".

Aunque en su cuenta de Twitter Giovanni Medina aseguró sobre el video mostrado en el programa De Primera Mano, "niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes", en el matutino de Televisión Azteca contó: "ese video es de hace más o menos unos cinco años, a Dios gracias, la verdad es que tiene mucho peso siempre los hechos. Esa noche mi hijo, todo esto lo tengo documentado en el Juzgado de lo Familiar, mi hijo padeció de bronquitis aguda, mientras tanto su mamá la señora Ninel Herrera estaba en una discoteca de Mazaryk, bailando con un hombre ahí, con ciertos actos a las 5 de la mañana".

Entonces por supuesto que yo estaba desesperado por entrar para atender a mi hijo al cual habían ordenado internar, y Ninel, que era entonces mi pareja, no quería que yo entrara al departamento donde vivíamos entonces. Ella y yo no vivimos en ese departamento que están viendo en las imágenes por lo menos desde hace cuatro años. Ella no me dejaba entrar a atender a mi hijo para que yo no me diera cuenta que se había salido al antro y que lo había dejado solo. Esa es la realidad de ese video.