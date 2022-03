Ninel Conde según invitó a Yahir a una cita romántica y la bateó por su edad

Ninel Conde de 45 años al parecer quiso tener una cita romántica con Yahir de 42, pero las cosas no salieron como ella esperaba, pues lejos de que este aceptara ir a su casa en una espectacular realizada por ella, el artista no se presentó causando la tristeza de la guapa mujer.

De acuerdo con Chisme No Like, desde hace tiempo Ninel Conde supuestamente quería todo con Yahir, por lo que hace unos días lo invitó a comer a su casa, incluso le mandaba fotos de la copa de vino que se iban a tomar y hasta como estaba vestida de manera muy coqueta.

Supuestamente, Yahir la rechazó, pues la considera una mujer mayor, por lo que prefirió quedarse con sus amigos, este rechazó provocó que Ninel Conde de inmediato compartiera un mensaje en sus historias de Instagram donde puso "Que decepción punto", fue el mensaje de molestia del Bombón asesino.

Aunque ante la ley la cantante mexicana es una mujer casada, desde hace meses se encuentra sola, ya que Larry Ramos, su esposo, se encuentra prófugo de la justicia, por lo que supuestamente aprovechó para invitar a Yahir quien como ya lo saben también ha estado soltero desde hace mucho tiempo, pues está centrado en su carrera profesional, además no le gustan las polémicas.

"Pero no se les olvide que es la consentida de Univision y Telemundo que la meten a todos los programas que hacen, debe tener también un poderoso padrino", "Ninel no es el tipo de Yahir. Es demasiado plastificada, sin ternura ni nada. Yahir es para una chica natural", escriben las redes sobre este rumor.

Los problemas de Ninel

Para quienes no lo saben, Ninel Conde ha estado en vuelta en varios escándalos, desde no poder ver a su hijo Emmanuel, pues su ex Giovanni Medina no la deja, hasta el haber salido supuestamente con personas del crimen organizado, a la artista no le ha ido bien, pero a pesar de todo trata de salir adelante trabajando, pues en sus redes sociales comparte sus proyectos.

El trabajo más reciente es en su cuenta de Only Fans, donde comparte contenido exclusivo sobre el físico de diosa que llevar años trabajando.

Leer más: Andrea Legarreta y Erik Rubín atacados por hacerse de la vista gorda del tema de Sasha Sokol