Ninel Conde tendrá su OnlyFans y Giovanni Medina busca orden de restricción para que no vea a su hijo

En medio de los problemas legales de su esposo el empresario colombiano Larry Ramos (acusado de fraudes por al menos 21 millones de dólares) y de la pelea con su ex pareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde estaría planeando abrir su cuenta en OnlyFans, plataforma de suscripción donde sus usuarios comparten fotos y videos explícitos.

Cabe mencionar que otras famosas como la cantante Noelia, la ex "Chica del clima" Yanet García e incluso María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, tienen su cuenta de OnlyFans.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su cuenta de Instagram Ninel Conde, conocida como "El bombón asesino", publicó una fotografía luciendo su cuerpazo al usar uno de sus trajes de baño. En dicho post les preguntó a sus fans:

¿Abrimos un OnlyFans? ¿Sí o no? Los leo mis amores.

Leer más: "Lo mismo le ponías a Aislinn", le dicen a Mauricio Ochmann por comentario a su novia Paulina Burrola

Asimismo Ninel Conde aclaró que en caso de tener su cuenta en OnlyFans, no publicará fotografías al desnudo. "Aclaro, no será nude content, solo lifestyle".

Muchos de sus fans la apoyaron: "por favor si, yo ya estoy listo, lo más pronto que puedas" y "por supuesto sería brutal, la pregunta es para usted, ¿lo vas a hacer?", son algunos de los cometarios.

Y mientras Ninel Conde planea abrir su OnlyFans, su ex pareja sentimental el empresario mexicano Giovanni Medina, estaría buscando que un juez imponga una orden de restricción para que la cantante no se acerque a Emmanuel, el hijo que tienen en común.

Leer más: ¿Anette Michel sustituirá a Galilea Montijo en "Hoy"? La productora Andrea Rodríguez aclara el rumor

Cabe recordar que desde hace varios meses Giovanni Medina logró quedarse con la custodia provisional de su hijo Emmanuel y Ninel Conde, solo puede verlo bajo muchas condiciones que le interpuso su ex. El empresario y la cantante siguen en una batalla en los juzgados por la custodia del pequeño niño.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa "Chisme no like", Giovanni Medina solicitará al juez en la próxima audiencia una orden de restricción en contra de Ninel Conde, con el argumento de la situación legal por la que atraviesa Larry Ramos. El empresario ha dicho en varias ocasiones ante los medios de comunicación, que no quiere que su hijo Emmanuel esté cerca del esposo de su ex.

Síguenos en