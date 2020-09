México. Ninel Conde vacaciona en Turquía con Larry Ramos, su nuevo amor. A través de redes sociales circulan imágenes de la pareja en su reciente visita a ese lejano lugar del mundo. Y muy enamorados, así lucen Nine Condel y Larry, quienes colocan en Twitter varias fotos en las que aparecen juntos.

Algunas tomas se las hicieron frente a la Mezquita de Çamlıca y hacen este viaje en plena pandemia por el coronavirus Covid-19, eso sí, bien protegidos con su cubrebocas en todo momento. Ninel y Larry lucen felices de la vida en este viaje que seguramente será inolvidable para ambos. Ella recientemente lo presentó en Instaram como su novio formal.

Ninel Conde cumplirá 43 años de edad el próximo 29 de septiembre y seguramente este viaje lo hacen para celebrar. Ella hizo público hace unas semanas que está enamorada de él, por medio de una fotografía que colocó en Instagram.

Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme", escribió Ninel en una fotografía donde aparece co Larry.