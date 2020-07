Ninel Conde vende pruebas para detectar el COVID-19 y ayudarse económicamente

México. A falta de trabajo como cantante debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus COVID-19, varios famosos se han visto en la necesidad de recurrir a hacer otras cosas que les reditúen dinero, tal es el caso de Ninel Conde, quien vende pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y sacar un dinerito extra para ayudarse económicamente. A través de una entrevista que da a Telemundo, ella misma comparte lo escrito anteriormente.

A Ninel Conde no le da pena decir que vende pruebas para detectar el coronavirus, porque no tiene nada de malo hacerlo. Es una persona normal, como cualquier otra, a quien se le presentó la oportunidad de hacerlo y lo quiso aprovechar para obtener un dinerito extra, refiere la famosa cantante, a quien le apodan "El Bombón Asesino", desde los inicios de su carrera artística.

Estamos trabajando en esas pruebas rápidas, son canadienses, son las mejores y nos está yendo super bien, así que si a alguien le interesa, vendo cantidades grandes, pregúntele a su servilleta”, dice Ninel en la entrevista que le hacen.

Ninel no ha dejado de ser tema de conversación en distintos programas de televisión, respecto a su vida privada, ya que enfrenta problemas desde hace años con Giovanni Medina, su expareja y padre de su único hijo Emmanuel, a quien él tiene en su poder ahora y desde hace meses. Ninel no lo ha podido ver personalmente, sol a través de videollamadas tres o cuatro veces por semana.

Y debido a los problemas con Giovanni, la famosa cantante originaria del Estado de México se ha visto en la necesidad de desheredar al pequeño, quien es menor de edad, y en entrevista con el programa de televisión "De Primera Mano" explicó el motivo por el cual lo hizo. "Lo hice para proteger a mi hijo Emmanuel y también para protegerme yo misma, esto, claro, ante asesoría de mis abogados y sugerencia de mi familia."

Giovanni ha alineado a mi hijo en mi contra, porque ahora en las videollamadas de 20 minutos son difíciles porque el niño está volcado en mi contra. Es doloroso ver el daño que se le ha hecho al corazón de mi hijo”, cita también Ninel en la misma entrevista.

Ninel, quien en los inicios de su carrera se dio a conocer en un certamen de belleza en el Estado de México, de donde es originaria, recalca también que todo lo que hace Giovanni en contra de ella es simplemente porque se trata de una venganza, ya que ella no desea volver a su lado como pareja y eso a él lo tiene bastante molesto.

La cantante de temas como "Callados" y "Me complace informarte", y quien antes ha tenido como parejas sentimentales a Ari Telch y José Manuel Figueroa, en abril pasado acudió ante las autoridades en Ciudad de México junto con su abogado para levantar la denuncia y exigir que Giovanni le permita ver a su hijo.

En entrevista con "Sale el Sol", Ninel contó que Giovanni no la ha dejado ver a su hijo porque no desea exponerlo a que se contagie de covid-19. "Me hice examen de sangre y de influenza, salieron mi glóbulos blancos y leucocitos bien. Mi doctor me hizo la interpretación de que estaba completamente sana y ni así me dejaron ver al niño”, dijo Ninel.

Alonso Becerra, el abogado de Ninel, señaló que hay delitos de violencia de género, de violencia familiar, de extorsión y por eso tomaron cartas en el asunto en contra de Medina; Ninel, por su parte, menciona que ha sido víctima de violencia.

Ninel ha estado muy vulnerable debido a que no le han permitido ver a su hijo y hasta acudió a pedirle ayuda a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que intervenga en su caso y la ayude a recuperar a su hijo.