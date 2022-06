Ninel Conde vuelve a dejar plantado a su hijo para irse a cenar con unos amigos

Ninel Conde de 45 años de edad, volvió a causar escándalo en el mundo de la farándula, esto después de haberse quejado hace unos días en redes sociales donde confirmó que no le quisieron dar acceso al fraccionamiento donde vive su hijo Emmanuel, por lo que se quejó con sus fans de dicha acción.

Tras haberse molestado por lo sucedido, Ninel Conde pidió que las convivencias fueran realizadas en el parque del fraccionamiento, petición que fue cumplida, pero ella no se presentó, pues al parecer tuvo una reunión con amigos, dejando plantado una vez más al menor, por lo que las redes estallaron en contra de la artista quien fue tachada de mala madre.

Incluso Ventaneando mostró los documentos donde ella establece que la reunión sea en ese lugar para evitar problemas a futuro, pero tal parece que no cumplió con lo establecido, pues como se dijo anteriormente, no es la primera vez que deja plantado al menor, quien ahora está bajo la custodia total de su padre Giovanni Medina.

"Tratando de justificar a Ninel como si no estuviera más que claro cuáles son sus prioridades en la vida, Todo cae por su propio peso y aquí ya cayó y volvió caer", "Mañana aparece Ninel en las cámaras haciendo el show y queriendo justificar su ausencia. Está mujer cada vez que tiene amante en turno le valen sus hijos", "La SiliConde no es buena madre, se nota que su hijo no le importa y de cual gira en USA están hablando, pues ella no llena ni una butaca jajaja", escriben las redes.

Otra de las cosas que se han dicho sobre Ninel Conde es que ya encontró nuevo galán, esto después de que Larry Ramos, su aún pareja, se diera a la fuga, pues como algunos ya lo saben, el marido de la grupera está acusado de estafa, por lo que es buscado por las autoridades estadounidenses, por lo que ahora la guapa mujer fue vista con un empresario llamado Juan Carlos Montibeller, quien al parecer ya la invita a salir y algunas fuentes han dicho que la trata como una verdadera reina.