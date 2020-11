Ninel Conde y Giovanni Medina cara a cara en el juzgado, ante la demanda por violencia doméstica

El momento de estar cara a cara llegó. La cantante Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina estuvieron frente a frente en los juzgados por el juicio de custodia de su hijo Emmanuel de seis años de edad. El empresario planea quedarse con el menor permanentemente, argumentando que la también actriz "es una mala madre".

Al terminar este encuentro el primero en salir de los juzgados en la Ciudad de México fue Giovanni Medina, quien al ver a los medios de comunicación manifestó, "quería que mi contraparte saliera y les diera explicaciones, sin embargo, está escondida (Ninel) en el baño, no quiere salir. Nos fue muy bien en la audiencia, nos sentimos muy bien con los desahogos que hubo, la verdad es que me siento tranquilo de que el Estado cuide el bienestar de mi hijo y en ese sentido vamos contentos".

Por su parte el abogado de Giovanni Medina, dio a conocer que la audiencia cambió de fecha y será hasta dentro de dos semanas cuando la ex pareja vuelva a verse las caras, para poder conciliar o saber que procederá en este caso.

Minutos después Ninel Conde desmintió esta versión y aseguró que fue el propio Giovanni Medina, quien se negó a que este mismo día se llevara a cabo la audiencia conciliatoria entre las dos partes. "Esto es una injusticia, quitarle a un niño a su madre porque trabaja, porque tiene que trabajar es una injusticia, (la audiencia) estaba puesta para hoy, pero el señor Giovanni no quiso conciliar, no quiso que se adelantara la audiencia de conciliación, no quiso, se negó".

El juez le propuso que si queríamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación y el señor se negó junto con su abogado, porque precisamente es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo, primero fue que lo abandoné, después que tenía Covid, después que tengo novio… ¿qué sigue?

Ninel Conde llama "mentiroso" y "cobarde" a Giovanni Medina

Más tarde, a través de sus redes sociales, Ninel Conde retomó el tema de la violencia contra la mujer y además de publicar nuevas fotografías donde mostraba los estragos de la supuesta violencia doméstica de parte de Giovanni Medina, la cantante escribió: "¡mentiroso!, ¡cobarde!".

Asimismo Ninel Conde explicó las presuntas razones de Giovanni Medina, para estar llevando a cabo todo esto:

Está obsesionado con la señora, enfermamente, al punto de un psicópata.

No supera que la señora lo dejó, de hecho, la violentaba cada vez que ella intentaba tener una relación.

Quiere utilizar el escándalo para ganarse a los medios (les ofrece info, favores y dinero), porque quiere lanzarse a político.

Hacer y aparentar todo para que la señora vuelva con él, como robarle al hijo e intentar poner al mundo en contra de la señora.

"En fin, un niño necesita convivir con su mamá, quien sea enemigo de eso, es enemigo del niño", escribió Ninel Conde.

En otra de las publicaciones en las stories de su cuenta en Instagram, la actriz compartió una imagen con este texto: "el hombre nace de una mujer, es educado por una mujer, crece con una mujer, se enamora de una mujer. Entonces, ¿por qué faltarle el respeto? ¿Por qué maltratarlas y asesinarlas? Las mujeres deben ser valoradas, amadas y respetadas. Digamos no al maltrato, no a los feminicidios".