Ninel Conde y Larry Ramos se casan el 28 de octubre de manera privada

México. La cantante Ninel Conde y el empresario Larry Ramos, quienes se comprometieron en Turquía hace unas semanas apenas, tendrán su boda privada en Ciudad de México el próximo miércoles 28 de octubre, según información que proporciona el programa Suelta la Sopa.

Ninel Conde y Larry Ramos tendrían ya todo listo para que se realice en Ciudad de México su enlace matrimonial y serán pocos los invitados, debido a la pandemia del coronavirus Covid-19; según Suelta la Sopa, la fiesta contará con todas las medidas de sanidad.

Al respecto, Ninel Conde se ha mantenido hermética y en las ocasiones que ha sido abordada por medios de comunicación y le han preguntado sobre si se casaría pronto con Larry, no ha querido dar detalles.

Recordemos que Larry y Ninel hicieron un viaje de placer hace unas semanas al extranjero y fue en Turquía donde él le entregó sorpresivamente a ella el anillo de compromiso, en una cena muy especial; ambos compartieron las imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ninel se dijo la mujer más feliz del mundo porque la vida le puso enfrente a un hombre maravilloso del que se manifestó enamorada, y pese a tantos "dimes y diretes" sobre él, ella no hizo caso y siguió adelante con su relación.

En cuanto se supo que Larry y Ninel eran pareja, salieron a la luz una serie de declaraciones y rumores respecto a que él era un "estafador" y le pidieron a la cantante de Bombón asesino que tuviera mucho cuidado, porque la podría sorprender.

Pese a la felicidad que al parecer Ninel ha vuelto a encontrar al lado de un hombre, no puede dejar de mencionarse que también le hace frente a una serie de problemas legales con Giovanni Medina, su expareja y padre de su hijo Emmanuel. Ambos se tienen mutuamente demandados y ella no ve a su hijo desde hace varios meses porque él lo tiene en su poder.

Ninel Conde, quien es originaria de Ciudad de México, contó a la revista People en español que Larry tenía todo planeado para entregarle el anillo en el viaje que hicieron a Turquía.

La "pedida de mano" fue en la noche que celebró Ninel por su cumpleaños, el 29 de septiembre pasado, y Larry le pidió que se casara con él, a lo que de inmediato respondió que sí.

Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”, dijo también la expareja del actor Ari Telch.