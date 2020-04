Ninel Conde y el poderoso empresario con el que al parecer sale

Al parecer el nuevo escándalo que enfrenta Ninel Conde con Giovanni Medina, está muy lejos de terminar, ya que ahora se dio a conocer quien es el supuesto hombre con el que la cantante sale, razón por la cual el padre de su hijo, no quiere que la artista vea al menor.

De acuerdo con una amiga del hombre con el que Ninel sale, ella conoció al empresario en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde ambos irían al mismo crucero donde se la pasaron de maravilla, incluso Giovanni también fue al viaje, pero se desapartaba de inmediato, pues se iba a dormir temprano con su hijo.

Pero eso no fue todo, ya que la amiga cercana al poderoso empresario que renta yates, dijo a Tv Notas que la esposa (al parecer es casado) de este se dio cuenta de los mensajes que la también actriz le mandaba al hombre para verse a solas.

AQUÍ PODRÁS VER LA FOTO

Aunque Ninel no ha dicho nada al respecto sobre una relación, lo que sí es un hecho es que ya no sale con Giovanni Medina, con quien enfrenta un gran pleito y es que al parecer no ha podido ver a su hijo desde hace varias semanas, pues ella se encontraba en Estados Unidos, aunque ya regresó le es imposible verlo.

Recordemos que Medina acusó en el pasado a Ninel Conde de consumir sustancias ilícitas y de ser un mal ejemplo para su hijo, por lo que el pleito se convirtió en un gran escándalo público, el cual puso a la artista en un momento muy vulnerable.

