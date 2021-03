Ninel Conde y la grosería que le hizo a una de Las Perdidas

A quien le llueve sobre mojado en cuestión de escándalos es a Ninel Conde de 47 años de edad, pues quien balconeó su actitud de sangrona y déspota fue la influencer Wendy Guevara de Las Perdidas pues tuvo un mal sabor de boca al conocerla.

Resulta que en Tik Tok, salió a flote una entrevista que realizó Wendy Guevara donde dijo que al pedirle una foto a Ninel Conde, no solo la ignoró pues le hizo una cara de pocos amigos, algo que dejó sorprendida a la chica.

Hermanas muy mal, muy grosera tenía una cara de pocos amigos de mamona de verdad que yo y gracias a Dios yo no como de ella ni nada, entonces yo puedo hablar libertad de expresión y si se enojan, ni modo, entonces hermanas de verdad Ninel fue muy sangrona me volteó a ver y me hizo así, dijo La Perdida.

Pero eso no fue todo, pues tras ser ignorada Wendy Guevara le dijo una vez más si se podía tomar la foto, por lo que la intérprete accedió de una mala manera, algo que le causó impacto a la también youtuber, pues pensó que era de otra manera.

Tras las declaraciones de la influencer las redes sociales de inmediato la apoyaron y dieron el apoyo Wendy Guevara a quien le dijeron que es más famosa que la misma Ninel Conde y lo logró en muy poco tiempo.

"Uds son más chingonas sencillas y unos amores de personas así que no necesitan fotos con Barbie jajajaja", "Mi Wendy hermosa, tienes tu más fama que ella que agradezca que fue seleccionada para una fotito contigo", le escribieron a Wendy Guevara sus fans.

Para quienes no lo saben desde hace años se ha dicho que la actitud de Ninel Conde supuestamente es muy arrogante, por lo que muchos internautas han contado experiencias desagradables que han tenido con la Bombón asesino en el pasado.

