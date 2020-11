Ninel Conde y las imágenes de la violencia doméstica que sufrió supuestamente de Giovanni Medina

Ninel Conde dio a conocer a través de sus redes sociales que dio inició un proceso legal en contra de su ex pareja sentimental (y padre de su hijo) Giovanni Medina por violencia doméstica. La cantante y actriz mexicana comparó en un video que compartió en su feed de Instagram, lo que ella vive actualmente con el caso de Eleazar Gómez, manifestando que espera tener los mismos resultados que la novia del actor.

Yo no había hablado algo de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mi no me gusta hablar por inventar, tengo que tener elementos y este es un claro 'no a la violencia de género', como ahora lo ha vivido una persona pública que está vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer.

Ninel Conde mencionó que es muy importante que las mujeres alcen la voz "y no necesitar tener tal vez una mordida, dos o tres en el cachete, te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubiera hecho lo que me están haciendo":

El llamado "bombón asesino" se refirió a que su ex Giovanni Medina desde hace varios meses, no le ha permitido ver a su pequeño hijo Emmanuel. Tras dar a conocer que Ninel Conde había entablado un proceso legar en contra del empresario, el programa Despierta América de la cadena Univisión, publicó en sus redes sociales unas imágenes de la supuesta violencia doméstica que la cantante sufrió de parte del padre de su hijo.

En el video que Ninel Conde compartió en Instagram, reiteró el "no a la violencia", comentando además: "las mujeres merecemos respeto y las mujeres merecemos ser escuchadas y merecemos que se haga justicia, así que yo confió en las autoridades de mi país, confío en los jueces, confío en todo este equipo que hay en la ley para que se haga justicia, para que no se queden impunes por más que tengan conocidos, palancas, situaciones de relaciones gubernamentales o lo que sea, y que se haga justicia de la misma forma que se ha hecho justicia en otros casos, donde a lo mejor no tienen otras influencias políticas".

Giovanni Medina no acudió a la audiencia con Ninel Conde

Por otra parte, el día de ayer Ninel Conde y sus abogados se quedaron esperando la llegada de Giovanni Medina a la audiencia programada por las autoridades. A su salida de los juzgados la actriz manifestó sentirse preocupada por la salud de su hijo Emmanuel, luego de que su ex pareja atribuyera su ausencia a un posible contagio de Covid-19. "Esperemos en Dios, pero ahora preocupada por mi hijo, (Giovanni) tiene síntomas, ayer estaba ahí (mi hijo), por un lado, imagínate".

Ninel Conde dijo estar angustiada por la salud mental de su hijo quien, tras sus señalamientos, aparentemente está viviendo junto a una persona violenta. "En la parte familiar se van a hacer los trámites pertinentes, porque sí es así el niño puede repetir". Por ahora le queda esperar una nueva fecha para la audiencia.

Dependiendo de los supuestos resultados del señor, desgraciadamente aquí pues se puede todo, se puede conseguir lo que necesites con dinero, pero bueno, estoy segura que el señor juez va a tener audacia y la astucia de que se imparta justicia, la mentira tiene su fecha de caducidad.

Por su parte, Giovanni Medina aseguró en una entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, que Ninel Conde estaba aprovechando el "ruido" mediático del caso de Eleazar Gómez para tomarlo a su favor. "Ella se está colgando de manera muy baja, de una tragedia porque es una tragedia tanto para la presunta víctima, como para el presunto agresor, que ambos tienen su vida casi arruinada por esta situación, pero sin embargo Ninel ve la parte en la que le puede sacar ventaja a esta situación y lo equipara, niego categóricamente violencia física. Ella vio la oportunidad con el tema de Eleazar y se sube a esta ola para hacer este show mediático".