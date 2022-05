Ninel Conde ya olvidó a Larry Ramos con un poderoso empresario en CDMX

Tal parece que Ninel Conde de 45 años de edad, ya se olvidó de su aún esposo Larry Ramos de 35, quien está prófugo de la justicia desde hace varios meses, por el delito de fraude, y es que la famosa al parecer ya encontró un nuevo galán con quien se le vio en un restaurante de la Ciudad de México.

De acuerdo con una fuente que conoce muy bien al empresario que está pretendiendo a Ninel Conde, le contó a Tv Notas que dicho galán es un empresario llamado Juan Carlos Montibeller, quien se dedica a la comercialización de productos de nutrición, mientras que su padre es un poderoso político, incluso él también peleó una candidatura en Irapuato hace tiempo.

Pero eso no es todo, pues también se les captó en un hotel de lujo con vista a la ciudad, donde supuestamente una noche puede costar alrededor de nueve mil pesos, por lo que según se alojaron en ese lugar causando aún más polémica, pues de plano Ninel Conde ya olvidó a Larry Ramós de quien hasta se ha especulado que ya murió.

"Estuvieron en un hotel de los más lujosos francés de moda con habitaciones vista a la ciudad, una noche puede costar hasta nueve mil pesos", dijo la fuente cuando se les captó al empresario y a Ninel Conde ingresar al lugar.

Para quienes no lo saben las cosas en el amor al parecer marchan bien para la también cantante mexicana, pero en cuanto el poder ver a su hijo Emmanuel no van bien, ya que hace poco la artista se quejó de no poder entrar al lugar donde vive el menor, pues aseguró que el personal de Giovanni Medina no la dejó ingresar, por lo que expuso su molestia en redes.

Aunque muchos le creyeron a la famosa, fue el mismo empresario quien desmintió a su ex y dijo que llegó tarde a la visita, pues no le gustó que hiciera dicho escándalo tan grande en redes sociales, además en una ocasión dijo que el menor le regaló unas flores las cuales olvidó llevarse otra situación que no le pareció.