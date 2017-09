Ninel conde presume ardiente tatuaje en zona prohibida

“Vamos a ponernos a trabajar con actitud”.

Con estas palabras la cantante y actriz Ninel Conde, compartió una sensual imagen donde resaltan las bellas curvas de su anatomía.

En dicha foto, el bombón asesino aparece recostada sobre un sillón con la parte inferior 'desnuda', dejando al descubierto un tatuaje que recorre sus caderas.

En cuestión de minutos su publicación recibió miles y miles de corazones rojos (likes) y recibió decenas de piropos “Siempre derrochando sensualidad”, “eres un ángel” y “una delicia de mujer”.

Foto: Instagram @ninelconde

Al parecer, la también actriz intenta alejarse de la polémica que la rodeó en los últimos días en relación al pleito legal que tiene con el padre de su hijo, Giovanni Medina.

Y es que el fin de semana dio a conocer que se encontraba relajada y tomando el sol, con un mensaje de inspiración para los cibernautas.

“Hay que darnos un tiempo para nosotros, al menos una vez a la semana. Consentirnos es igual de importante que la rutina”.

Ninel Conde dijo que ya no hablará más de los problemas legales que enfrenta con sus ex parejas Giovanni Medina y Juan Zepeda, y que ahora todo lo dejará en manos de la justicia y sus abogados a fin de dedicarse de lleno a su carrera y a su actual disco con banda.

La actriz sostiene una batalla legal con Giovani Medina por la custodia de su pequeño hijo Emmanuel. Las autoridades resolvieron a favor de Ninel, hecho que su expareja no acepta.

En tanto Juan Zepeda inició una demanda contra la intérprete por falsedad en declaración judicial.

La actriz y cantante comentó a la prensa que ya no quiere hablar de las demandas o problemas legales que enfrenta, pues el público no quiere saber sólo eso de ella.

“Tengo 22 años de carrera y agradezco el interés de la gente”, externó Ninel Conde, quien promueve su disco con banda Tu no vales la pena, del que se desprende el sencillo Te pesará.

Sin embargo no pudo omitir que su ex pareja Ari Tel, padre de su hija Sofía, se ha portado como un caballero con ella: “el tiempo acomoda las cosas y él me apoya por el gran amor que tiene a su pequeña”.

También se mostró feliz de contar con el apoyo de José Manuel Figueroa, de quien fue pareja hace 12 años. “Yo lo quiero mucho y siempre cuenta conmigo”.

Referente a su estado de salud, Ninel afirmó que está bien tras haber sido medicada con relajantes musculares, pues sus malestares son provocados por el estrés.