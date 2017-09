Ninel será demanda por su ex, ahora por esto...

Los problemas entre Ninel Conde y Giovanni Medina siguen a la orden del día. Ahora él volverá a demandarla, según información difundida en el programa "Todo para la mujer".

Giovanni pretende quedarse con la custodia de su hijo Emmanuel Medina.

En la emisión se dijo que Medina volverá a los juzgados, buscando la custodia del menor, pues insiste en que su ex no cuida a Emmanuel y que no es un buen ejemplo para su hijo.



Mientras que él se refiere a ella como una mala madre, y mujer, personas allegadas a la cantante opinan lo contrario, entre ellos el compositor Horacio Palencia y "El Costeño", quienes aseguran que es un buen ser humano y una mujer cariñosa.

Estalla "la bomba".

Ninel y Giovanni tuvieron una etapa en la que se dijeron muy enamorados, y como fruto de su relación tuvieron a Emmanuel, quien ya va para dos años de edad.

Desde finales de 2016 se dijo que tenían problemas, y "su truene" salió a la luz cuando Ninel lo hizo público, en marzo de 2017.

Entre otras cosas, ella mencionó que ya estaba enfadada de él, a quien calificó como un hombre muy celoso, que no la dejaba hacer su vida.

Se vino una guerra de acusaciones entre ambos.

Giovanni decía que Ninel desatendía mucho al niño, por su trabajo, y que se iba de fiesta dejándolo solo; Ninel mencionaba que él la tenía amenazada, la acosaba a todas hora, y su caso fue a dar a los juzgados, dado que ella entabló una demanda contra él.

"Me quiere ver bajo tierra yo creo, pero no entiende que soy la madre de su hijo, que mi hijo me ama, mi hijo me necesita", indicó ella.

Ninel Conde sigue con problemas entorno a Giovanni Medina, su ex. Foto: Twitter

Ninel dejó muy en claro que Giovanni Medina fue un padre ausente y quien trabajaba arduas horas para poder llevar el sustento a la casa era ella, pues él fungía más como nana que como proveedor.



"Sólo tuvo un padre de figura, que jugaba con él de vez en cuando, pero nada más porque él era como la nana, cuando yo salía a trabajar él estaba 24 por siete en mi casa, cuidándolo. Y sí lo quiere, claro, yo no estoy negada a que el señor lo pudiera ver, pero ojalá que baje tantito la guardia y deje de atacarme, no está midiendo las consecuencias de lo que está haciendo", señaló Ninel.

Ninel y Giovanni fueron pareja y hoy enfrentan serios problemas personales.

Asimismo, ella apuntó que todo está en manos de sus abogados y tiene ganas de alejarse de estos destractores para seguir dándole mayor impulso a su carrera y dejar a un lado los chismes.





"Es que yo tengo que retomar mi carrera, dejar de estar contestando tanta tontería y tanto chisme y tanta porquería (…) el martes seguro vendrá otra sarta de barbaridades y que la ley se encargue de poner todo en su lugar, yo estoy confiada, mis abogados se van a encargar", expuso.

Ninel actualmente está al con su participación en la telenovela "En tierras salvajes", producción de Salvador Mejía, la cual es protagoizada por Claudia Álvarez, Cristian de la Fuente y Horacio Pancheri, enntre otros.

Y a esta historia se une también Juan Zepeda, exesposo de Ninel, quien "la desenmascara" en público: