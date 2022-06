Ninguna de las hermanas de Thalía se presentó en el sepelio para despedir a su abuela Eva Mange

Laura Zapata de 65 años de edad, estuvo al pie del cañón en la velación de su abuela, la señora Eva Mange quien partió de este mundo a la edad de 104 años tras varios problemas de salud derivados por su edad, aunque la artista está devastada dijo que está tranquila porque se fue con mucha paz.

Una de las cosas que llamó la atención fue que solo familiares y amigos más cercanos le dieron el último adiós a la señora Eva Mange hasta su última morada, pues fue cremada, pero lo que llamó la atención fue que ninguna de sus demás nietas se presentó, se trata de Federica, Ernestina y Gabriela, pues ni los medios u otros testigos vieron su presencia en el funeral.

Para quienes no lo saben, las tres mujeres no tienen relación con Laura Zapata desde que la madre de estas cuatro incluidas Thalía la señora Yolanda Miranda, falleció, pues empezaron los problemas entre las hermanas al grado de ya no volverse a hablar para nada, dejando en claro que las cosas no andan bien entre ellas.

"Porque para la Zapata fue madre y de las Sodi abuela, el sentir es diferente, aun así cómo no te pararías al sepelio de tu abuela", "Es comprensible que las Sodi no se presentarán a despedirse de su abuela, pues sabían bien que es el show de la zapata, a quien se le nota a leguas la felicidad de ser el centro de atención", "Como es posible que critiquen a Laura Zapata? Y Thalía una santa? Es tu abuela! Como diablos no te presentas a su despedida?", escriben las redes sociales sobre la muerte de Eva Mange.

Otra de las cosas que llamó la atención es que Thalía en efecto no se presentó en el sepelio, pero la misma Laura Zapata dijo que habló con su abuela en el momento de la transición y que le dijo unas bellas palabras antes de marcharse.

Cabe mencionar que Laura Zapata se hizo cargo de su abuela, mucha antes de que su madre muriera, pues prácticamente vivió toda su vida con ella después de que Yolanda Miranda se volviera a casar con quien fue el padre de las Sodi.