Niruka Marcos manda un mensaje de esperanza ante el coronavirus

Angostura, Sinaloa.- Niurka Marcos estuvo como invitada especial en las fiestas del Carnaval Angostura 2020, "Safari, la maravillas de la vida salvaje", donde además de participar en el desfile de carros alegóricos y comparsas, fue coronada como Reina Invitada.

Luego de terminar el desfile de carros alegóricos donde Niurka Marcos estuvo bailando por más de dos horas, la vedette cubana charló con los medios de comunicación donde aprovechó para mandar un esperanzador mensaje con respecto al coronavirus, "todo que quede en las manos de Dios, todos somos tocamos por las manos de Dios, cuidados en cualquier rincón que estamos en la tierra".

Niurka Marcos opinó sobre la alerta sanitaria por el coronavirus. Foto: Matías Rodríguez / El Debate

El pasado viernes la Secretaría de Salud de México confirmó los dos primeros casos de coronavirus en nuestro país; las autoridades correspondientes emitieron varias recomendaciones entre estas, evitar los besos y abrazos, "yo no me he detenido, yo en el carnaval le di besos y abracé a todo el mundo", expresó Niurka, agregando que "los responsables, las personas que están conscientes de que pasó con el coronavirus, de porque esta pasando eso en la tierra, son los que tienen que preocuparse".

Los responsables de quitarnos esta desgracia a los que siempre sufrimos, que somos el pueblo, ellos saben lo que hicieron y lo que de deben hacer.

Niurka Marcos invitó a todas las personas a seguir viviendo y no dejar de amar la vida, "tú sigue tu vida papá, que la vida mira, así te toca nadie te lo quita y si te pones y no está para ti, aunque pagues por ello no será para ti".

Entonces no te preocupes ni te despiertes ni te acuestes pensando en eso, simplemente sigue viviendo y ama la vida.

Niurka es originaria de La Habana, Cuba. Foto: Matías Rodríguez / El Debate

El coronavirus COVID-19 ha dejado ya al día de hoy 89 mil 423 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría en China donde se han registrado 2 mil 912 muertes por esta causa, cifra que supera los 3 mil en todo el mundo; fuera de China se han confirmado casos en 71 países.