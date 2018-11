Carla Estrada pone en su lugar a la vedette Niurka Marcos

El cubano William Levy tras negarse a regresar a las telenovelas (donde nació su fama), el productor Juan Osorio lo llamó "malagradecido", y ante ello el actor emitió un comunicado en el que calificó de "patético" al conocido productor, ex esposo de la vedette Niurka Marcos.

En declaraciones al programa "Un Nuevo Día", Niurka Marcos se refirió con duros calificativos contra el actor William Levy, señalando que alcanzó su éxito tras haber iniciado su carrera como albañil y posteriormente como nudista. "Así empezaste y luego conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa, así llegaste, eso es escándalo".

Carla Estrada respondió a los comentarios de Niurka Marcos en entrevista para el mismo programa de la cadena Telemundo.

Me duele, me da tristeza que una mujer, que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral. Ni somos grandes amigas, ni conoce realmente mi trayectoria, ni mi persona, como para que se exprese así de mi.