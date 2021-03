Niurka Marcos acepta que su noviazgo con el cantante Marko Peña es "un poco de publicidad"

México. La actriz y vedette cubana Niurka Marcos fue la modelo de Marko Peña en su video, hicieron "click" en la grabación realizada diás atrás en Mazatlán, Sinaloa, México, y ahora son una linda pareja sentimental, lo ha compartido ella en distintas entrevistas que le han hecho.

Marko Peña y Niurka Marcos aclararon en el programa de televisión Hoy que su noviazgo es una mezcla de publicidad y amor. "Él lo quiere ver así porque en verdad estamos infiltrando romance. Todo inició porque estábamos trabajando juntos”, dijo Niurka.

Niurka refiere que se ha divertido mucho trabajando con Marko, quien pronto dará a conocer su tema y video a ¿Por qué no te mueres? en el que ella figura como modelo, además, para darle realismo al video lo sedujo y en redes sociales se ha dicho que su relación puede ser únicamente para hacerse publicidad.

Niurka describe a Marko como un caballero, muy detallista, pero alguien también bastante tímido.

La polémica exesposa del productor Juan Osorio habló de cómo fue la grabación del citado video con Marko y mencionó que "muy cachondo, con besos y abrazos reales, nos bañamos juntos", y seguramente cuando el público lo vea se divertirá y gozará con el proyecto, tanto como ellos.

Y Niurka revela que lo que pasa en el video de ¿Por qué no te mueres? también sucedió en sus vidas y no es una simulación por completo.

Si me preguntan porqué me pagó para que fuera su modelo, fue porque hicimos ‘click’, luego empieza a la gente a decir que e mentira pero no, es real”, aseguró Niurka.