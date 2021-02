Niurka Marcos arremete con todo en contra de Lupita Castro, quien acusó a Vicente Fernández de abuso sexual

Si hay alguien a quien no deben hacer enojar, es a la vedette cubana Niurka Marcos. La cantante Lupita Castro hizo enfurecer a la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, al llamarla "vulgar" y "loca". Hace unos días la intérprete aseguró en el programa "Chisme no like", que Don Vicente Fernández abusó sexualmente de ella hace 40 años, cuando tenía 17 años de edad.

Posteriormente en una entrevista que Niurka Marcos tuvo con el show de Univisión "Sal y pimienta", manifestó que todas las mujeres que estaban acusando a "El Charro de Huentitán" de acoso y abuso sexual, debieron hacerlo en su momento y no varios años después, "¿por qué esperar tanto? Si te vas a quejar, quéjate en caliente y en el momento, ahí, en el momento arma un lío cañón. A la que tocó y le molestó, con que llamarle la atención en el momento hubiera sido suficiente: 'señor, no me toque la bubi porque me ofende' y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública". Asimismo comentó que ella si se dejaría que Vicente Fernández le tocara uno de sus senos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante estas declaraciones de la vedette, Lupita Castro no estuvo de acuerdo al mencionar que Niurka era "tan vulgar" y lo que está diciendo "es totalmente como una loca". La cantante mexicana-estadounidense resaltó que como era posible que una mujer hiciera este tipo de declaraciones: "bueno ese tipo de mujer, a lo mejor son amigos, no me importa lo que diga, pueden ser 40, pueden ser 100, no importa, eso no es lo importante, lo importante es cuando llega el momento, los tiempos de Dios son perfectos".

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Niurka Marcos fue cuestionada sobre lo dicho por Lupita Castro. La ex pareja sentimental del actor Bobby Larios, con esa manera de expresarse que la caracteriza, resaltó que efectivamente era una persona vulgar, pero eso ya lo sabía todo el mundo y no era ninguna novedad.

Leer más: Lupita Castro sobre Don Vicente Fernández: "abuso sexualmente de mí, es fuerte, pero es cierto"

La mamá del joven actor y cantante Emilio Osorio, fue muy clara con sus palabras: "aparte no tengo ninguna clase y eso me da la libertad de opinar lo que me da la gana y a ella, yo le mando a decir que vaya y chin...a su madre, podría decirle otra cosa, como perra y fea".

En la opinión de Niurka, el caso de Lupita Castro quien está denunciando a Don Vicente Fernández por abuso sexual, cuatro décadas después de haber supuestamente ocurrido, es una falta de respeto a la credibilidad, a la honestidad y una falta de respeto a las evidencias, "a la ley, derechos que obligan a cualquier tipo de circunstancias enfrentarla y respaldarla por hechos y pruebas".

Cabe mencionar que Lupita Castro lanzará un libro autobiográfico donde narra el supuesto abuso sexual del papá de Alejandro Fernández "El Potrillo". Ante esto, la vedette aseguró que la cantante se está "promocionando a costa de mi vulgaridad y de mi poca clase, estúpida, pon en tu libro que yo te menté tu madre, ella no puede colgarse de mi fama".

Leer más: El supuesto acoso que vivió Vicente Fernández de parte de una ex jefa: "vete a bañar, te espero aquí"

En la entrevista que tuvo en "Chisme no like", Lupita Castro manifestó entre lágrimas seguir esperando una respuesta de parte de Don Vicente Fernández, donde le expliqué el por qué de lo que según le hizo. "Vicente, si pudiste tener cualquier otra mujer, de hecho has tenido muchas, ¿por qué yo? ¿por qué fui tu presa? Precisamente por eso, porque estaba inocente, porque no sabía defenderme, no lo sé. Quisiera que me contestara, ¡Vicente contéstame!, me estoy volviendo loca, no fue mi culpa, ya fueron muchos años de culparme, tú tenías más de 20 años que yo".