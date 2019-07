Niurka Marcos arremete en contra de Chiquis Rivera

Niurka Marcos popularmente conocida por ser la "mujer escándalo" arremetió contra las actitudes de la familia Rivera ante los medios de comunicación.

El problema empezó por la boda de Chiquis Rivera, hija de la éxitosa cantante Jenni Rivera fallecida en diciembre del 2012.

Los elementos de seguridad contratados por la familia Rivera agredieron a la prensa que se presentó a la boda de Chiquis Rivera, en dicha boda la cantante no se mostró ante las cámaras y sigue aún la incognita del porqué.

Imagínate no creo que a nadie en esta farándula existencial la hayan tergiversado, jugado con la noticia más que a mí. No existe. Ni chiquis, ni grande, ni gorda, ni mediana, ni flaca. Y yo nunca les he maltratado a ustedes”, mencionó vedette