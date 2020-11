Niurka Marcos arremete en contra de Ninel Conde y la llama "momia"

México. La polémica Niurka Marcos arremete en contra de Ninel Conde por querer celebrar su boda en el Museo Casa de la Bola en Ciudad de México. "¡Ay, pero esta niña...!", responde cuando un reportero le pide su opinión sobre tal boda, además le expresa que ha de sentirse estatua, y Niurka agrega: "¡O una momia!".

A Niurka siempre le gusta opinar sobre sus compañeros artistas y causar polémica y esta vez no es la excepción. Según reporte en distintos portales de noticias, en Ciudad de México Niurka es cuestionada acerca de la boda de Ninel Conde, en específico del zafarroncho que se vivió en la cancelación de su ceremonia y que contemplaba realizar en el Museo Casa de la Bola.

¡Ay, pero esta niña!... pero a quién se le ocurre casarse en un museo, ni madr**”, menciona Niurka en alusión a la decisión que tomó Ninel de llevar a cabo su boda en el señalado Museo, la cual finalmente no pudo llevarse a cabo ahí por órdenes de las autoridades, en virtud de que no había permisos.

Y cuando le preguntan a Niurka sobre los sopuestos problemas legales que tiene Larry Ramos, el ahora esposo de Ninel, y todo lo relacionado a que supuestamente es un estafador, responde:

De él yo no tengo nada qué opinar porque yo no me lo estoy cog**. Es guapo, no nos hagamos pend*, lo cortés no quita lo valiente, es guapo el chavo”.