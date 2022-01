Niurka Marcos asegura que Televisa le cortó "las alas" a Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Desde hace varios años Galilea Montijo y Andrea Legarreta ha sido las conductoras estelares del programa "Hoy", uno de los shows de mayor rating en la televisión mexicana. Aunque ambas hermosas mujeres comenzaron su carrera artística como actrices, hoy en día son reconocidas por su faceta como presentadoras de TV.

En una reciente visita al programa "SNSerio" de Multimedios, la vedette cubana Niurka Marcos recordó que en su paso por TV Azteca, tuvo un programa llamado "Ella es Niurka", cuyo objetivo era darle competencia a Laura Bozzo en Televisa.

Aunque dicho programa tuvo mucho éxito, duró muy poco tiempo al aire; de acuerdo con Niurka, esto no se debió al bajo rating, sino que así lo acordó con los ejecutivos de TV Azteca, pues no quería ser encasillada en un mismo proyecto: "como Legarreta y esta Galilea, que las sembraron en 'Hoy'".

Según la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, Televisa le cortó las alas a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sus presentadoras estrellas.

Más nunca pudieron cantar, actuar, bailar, no pudieron hacer más nada, se les acabó la carrera actoral a las mujeres, cuando eran actrices desde chiquititas, súper talentosas.

Piensa que la esposa del político Fernando Reina Iglesias y la cónyuge del cantante Erik Rubín, llegaron a un acuerdo con los directivos de la empresa, para dejar de actuar y enfocarse en la conducción de "Hoy".

Es por mucho sabido que Niurka no tiene "pelos en la lengua", como popularmente se dice, por lo que mencionó: "bueno, puedo hablar de lo que a mí me da la gana, tú sabes que no me quedo callada, un poco las convencieron y otro poco las condicionan, les dicen: 'o esto, o esto'".

Asimismo, señaló que Andrea y Gali tienen muy buena relación con los jefes y las convencen, "por buena relación no quiero decir que sean amantes ni que se acuesten ni nada de eso, hacen con los años bonita relación con los jefes y ya es como su casa".

Cabe resaltar que hoy en día, Galilea Montijo y Andrea Legarreta son de las conductoras favoritas de la televisión mexicana.