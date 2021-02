Niurka Marcos causa controversia por sus comentarios sobre Vicente Fernández: "viejito rabo verde"

Si algo caracteriza a la vedette cubana Niurka Marcos, es que no tiene "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice. En una entrevista para el programa "Sal y pimienta" de la cadena estadounidense Univisión, dio pícaras declaraciones con respecto al escándalo que ha protagonizado el cantante mexicano Don Vicente Fernández, tras darse a conocer varias imágenes de él tocándole el seno a sus fans, cuando tuvieron la oportunidad de conocerlo en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en el estado de Jalisco, México.

Con esa picardía que también la caracteriza, la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, manifestó que ella sí se dejaría que Don Vicente Fernández le tocará uno de sus senos, a cambio de que le cantara varios de sus exitosos temas.

Niurka Marcos sorprendió al mencionar que le gustaría ver a "El Charro de Huentitán" masturbándose. "Es un viejito rabo verde, qué ternura, yo le diría: '¿me estás cachondeando una bubi?' Invítame por lo menos cuando te vayas a masturbar, nunca he visto a un hombre de más de 80 años masturbándose".

Asimismo la enemiga de la cantante mexicana Ninel Conde, se sumó a las críticas en contra de la primera joven quien dio a conocer las controvertidas imágenes de Don Chente, señalando que en su momento debió reclamarle al ídolo de la música mexicana y no tres años después. "¿Por qué esperar tanto? Si te vas a quejar, quéjate en caliente y en el momento, ahí, en el momento arma un lío cañón".

A la que tocó y le molestó, con que llamarle la atención en el momento hubiera sido suficiente: 'señor, no me toque la bubi porque me ofende' y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública.

Ante la ola de críticas en su contra, la joven quien señaló al papá de Alejandro Fernández "El Potrillo" como "acosador", explicó en un video que publicó en su cuenta de TikTok: "yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom". Cabe mencionar que dicha joven junto con unos familiares, visitaron en el 2017 el rancho Los Tres Potrillos, donde conocieron a Don Vicente Fernández.

Fue cuando se tomaron la fotografía del recuerdo, cuando el intérprete colocó su mano sobre el seno derecho de su fan. "No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área, estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo".

En una pasada emisión del show de YouTube "Chisme no like", el conductor Javier Ceriani aseguró que estas acciones del también actor originario de Huentitán El Alto, estado de Jalisco, tiene que ver con un problema de la tercera edad que se consigue sin inhibiciones, señalando que cuando se entra a la tercera edad, algo comienza a pasar en el cerebro, "hay una glándula que te está desinhibiendo, por eso a veces los abuelos tienen mal carácter, te dicen cosas que no esperas porque ya no tienen filtro, entonces Vicente Fernández ya es una persona desinhibida, hace lo que instintivamente quiere y tienen que cuidarlo".