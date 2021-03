Niurka Marcos desde la tina vuelve a sacar su lado más seductor

Niurka Marcos de 53 años de edad vuelve a causar alboroto del bueno en redes sociales pues apareció como sus fans siempre la han querido ver desde un principio y fue en una refrescante tina, donde se le miraba demasiado radiante a la mujer originaria de Cuba.

Resulta que Niurka se encuentra grabando un vídeo musical en el puerto de Mazatlán, donde ella es la modelo, y es que artista se encuentra en su mejor momento, por lo que no dudaron en contactarla para hacer dicho proyecto el cual podría ser un éxito total, pero aún no ha salido a la luz.

En la foto se puede ver a Niurka Marcos en una tina llena de espuma, donde su rostro se ve fresco, al igual que su melena la cual se ve tupida, pero eso no es todo pues la mirada que la vedette refleja también causa sensación, pues cuando hablamos de seducción rápidamente se nos viene a la mente el nombre de Niurka Marcos.

"Que mirada tan seductora mi amor Dios quien fuera esa espuma para seducir y tocar todo tu cuerpo", "Te amoooooooo, quiero ser como tú de grande, siempre que pasa algo me preguntó, pero ¿qué haria Niurka?", le escriben a Niurka por su foto.

La publicación de Niurka Marcos alcanzó más de cuatro mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde el público quedó fascinado por las dos fotos que subió a su cuenta de Instagram, además le han dicho a la artista que como los buenos vinos se mira demasiado bien algo que ella ha logrado por medio de una disciplina.

NIurka cautivo a todos con dicha imagen/Instagram

El hacer ejercicio es algo que ayudó a Niurka Marcos a mantenerse como una verdadera modelo joven, pues para quienes no lo saben ella le ha dado con todo al gym este o no esté en proyecto la artista siempre trata entrenar muy bien, pero también de alimentarse correctamente pues no come cualquier cosa.

Además Niurka Marcos también ha seguido vigente en el mundo del escándalo algo que le fascina demasiado, pues ella siempre ha dicho que estar en el ojo del huracán la divierte mucho y. o le molesta para nada pues se acostumbró a este.

