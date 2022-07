Niurka Marcos enfrenta a Mayeli Alonso por criticar su regreso a La Casa de los Famosos 2

México.- Ha sido toda una polémica la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el popular reality show de Telemundo en donde un gran número de celebridades se muestran al mundo tal y como son, sin filtros ni tapujos, pero, sin duda, el escándalo más grande fue la participación de Niurka Marcos.

Tras los fuertes rumores de que la artista cubana podría estar de vuelta en la casa, luego de su inesperada salida hace algunas semanas, es Mayeli Alonso quien criticó el hecho, yéndosele en contra y destapando la verdad detrás de su persona.

La ex de Lupillo Rivera aseguró que la "Mujer escándalo" puso varias condiciones a la televisora para su regreso como el despido de una persona que trabaja dentro del reality show, lo que dio bastante sobre qué hablar.

Entonces, luego de las declaraciones de la empresaria, Niurka Marcos no se quedó callada y le envió un contundente mensaje, según informó el programa de espectáculos Chisme no like.

La cubana habría dicho que Mayeli Alonso la decepcionaba y que era "una bobita", además, le recordó que la buscó previo a ingresar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos, pidiéndole apoyo para promocionar en el programa sus productos para bajar de peso, incluso, le habría pedido formar una alianza una vez dentro.

Sin embargo, nada de lo anterior sucedió, pues tuvieron bastantes diferencias una vez dentro, aunque Mayeli Alonso salió demasiado pronto, esa polémica siguió una vez fuera, pues la empresaria no se quedó callada y destapó todos los problemas con los participantes, la producción y hasta la televisora.

